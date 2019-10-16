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研究：25%青少年天天喝含糖飲 埋三高隱憂

2019-10-16 20:32中央社 台北16日電

國衛院最新研究指出，相較18年前，青少年每天喝茶、咖啡的攝取量大幅成長75%，更有25%青少年天天喝500毫升以上含糖飲料。醫師提醒，含糖飲料喝多恐增三高疾病、洗腎風險。

台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院副院長盧國城今天表示，根據健保署統計，洗腎、糖尿病健保費支出高居冠軍及亞軍，洗腎人數更突破8萬3000人，再創歷年新高，主要原因包括糖尿病、高血壓、高血脂等三高患者持續增加，進入不可逆的洗腎階段。

盧國城說，全台每年光是花在洗腎的醫療費用就多達新台幣500多億元，其中有46.1%患者因糖尿病併發症必須洗腎，尤其台灣愈來愈多青少年將飲料當水喝，不論對體重、血壓、尿酸等衝擊都相當大，恐增加腎病風險。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒表示，市售多數手搖飲料或包裝飲品都添加玉米果糖，人體需要依賴肝臟將果糖代謝轉換成三酸甘油脂，進而釀成脂肪肝；此外，果糖也可能形成尿酸，即便20至30歲年輕人平時不吃海鮮、不喝酒，也可能因喝太多含糖飲料，導致尿酸值升高。

楊孟儒說，根據研究顯示，每天喝1到2份高果糖糖漿飲料的民眾，比起1個月喝不到1次的人，高尿酸血症風險增加85%，長期下來恐加速慢性腎臟病變病程。

值得注意的是，國家衛生研究院「青少年含糖飲料攝取行為趨勢研究」證實，過去18年來，13至19歲青少年每天分別喝咖啡及茶的攝取量大幅成長75%，其中25%青少年每天喝超過500毫升含糖飲料。

參與此研究的國衛院群體健康科學研究所副所長許志成表示，研究顯示，每天飲用350毫升以下的青少年較偏好罐裝飲料，但每天飲超過750毫升含糖飲料者則較喜愛手搖飲料，顯示手搖飲料店的竄起可能改變青少年的飲食習慣。

許志成強調，研究也發現，每天喝500毫升以上全糖飲料的青少年，身體質量指數（BMI）高於25的機率是沒有喝含糖飲料者的4.9倍，且BMI愈高、含糖飲料攝取量對尿酸的影響愈明顯。

盧國城呼籲，政府、學校、家長應培養兒童、青少年好的飲食習慣，遠離糖飲、高油、重鹹食物等以免傷腎，老師們也應減少以買飲料當作獎勵學生的方式，培養兒童青少年優質健康識能，才能有效防治慢性腎臟病的發生。

手搖飲料洗腎糖尿病
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