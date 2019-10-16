HPV疫苗疑釀自體免疫疾病 醫持國際研究反駁

2019-10-16 19:05 中央社 台北16日電



繼「痛痛女孩」事件，近期又有多人接種HPV疫苗後確診幼年型類風濕關節炎，籲政府提供協助。醫師表示，該病是青少年常見疾病，國際多項報告都證實該疾病和HPV疫苗無關。

「痛痛女孩」Bella（化名）日前注射第二劑二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後，出現自體免疫疾病，法院判決認定衛福部應補償，但衛福部審議小組評估後，認為科學證據認定兩者無關，決定提起上訴。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣女人連線今天與立法委員林淑芬共同召開記者會指出，Bella的經歷經媒體披露後，陸續有多名個案接種HPV疫苗後才確診幼年型類風濕關節炎，呼籲政府正視並提供協助。

長庚醫院兒童感染科主治醫師、預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師黃玉成接受記者電訪時表示，幼年型類風濕關節炎是青少年相當常見的疾病，目前全世界80多個實施HPV疫苗接種的國家當中，都沒有研究文獻證實幼年型類風濕關節炎與HPV疫苗的相關性。

他表示，去年加拿大公布一份耗時7年追蹤的研究報告，該報告利用醫療資料庫找出所有接種HPV疫苗的人，進一步分析接種前、接種後的狀況，追蹤觀察6到7年，每個時間點的幼年型類風濕關節炎發生率都沒有顯著差別。

黃玉成說，繼Bella事件之後，預防接種受害救濟審議小組從去年到現在都沒有再接獲因HPV疫苗出現的不良反應通報，目前校方及衛生局所都設有通報系統，鼓勵師長若發現接種者有疑似不良反應，應盡速通報。

根據國健署統計，截至目前國二、國三生共有5.2萬人接種一劑HPV疫苗，共接獲65件不良反應通報，除了2件關節疼痛以外，其餘多數是施打部位疼痛、發燒、痠痛等輕微不良反應。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，國健署明年將展開疫苗監測成效研究計畫，包括接種者認知態度、中長期預防保護效力，同時也會針對國內出現幼年型類風濕關節炎等族群追蹤和調查，了解其發生率在接種前後是否有明顯差異。