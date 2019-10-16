小米攜手燦坤3C 前進花東、離島 打造全方位購物體驗

2019-10-16 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



自10月17日起，小米將一舉進駐283間燦坤3C門市，其中16間精選門市特別設置小米木質品牌專櫃。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 小米台灣近來持續發展線下通路，透過實體門市觸及更多不同族群。繼智慧家庭商品進駐全國電子、9月下旬起於新光三越百貨開設3家小米專賣店之後，今日再宣布與「燦坤3C」正式展開合作。藉由燦坤3C的門市密度優勢與通路網絡，將小米產品推及花東與離島地區，更進駐金門、澎湖等離島縣市，讓更多消費者享受科技帶來的美好生活。

自10月17日起，小米將一舉進駐283間燦坤3C門市，預計將於年底前於全台門市全面開賣超過60個品項，其中16間精選門市特別設置小米木質品牌專櫃，71間門市設立小米專區，現場展示超過10項小米明星商品。更享有燦坤3C最專業的門市人員解說服務，搭配燦坤網購平台，打造全方位一站式購物體驗。

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