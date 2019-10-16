捷克愛樂將演出 畢契科夫指揮兼老爸

2019-10-16 18:11 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



捷克愛樂指揮暨音樂總監畢契科夫（右起）、柏林愛樂最年輕首席樫本大進、捷克愛樂最年輕首席約瑟夫·什帕切克將帶來柴科夫斯基名曲《悲愴》。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 百年名團捷克愛樂來台！今年由新任首席指揮暨音樂總監畢契科夫大師親自率團，並特邀柏林愛樂首席樫本大進擔任獨奏家。擁有123年輝煌歷史的捷克愛樂已經是第4次來台演出，此次帶來捷克音樂之父斯梅塔納交響詩《我的祖國》中最著名的《莫道爾河》，以及柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲及第6號交響名曲《悲愴》。

「當124個孤兒要求你當他們的乾爹時，你又怎麼能說不呢？」捷克愛樂指揮暨音樂總監畢契科夫這麼說。受到最年輕首席約瑟夫·什帕切克誠摯邀請，「那時心裡像尼加拉瀑布一樣澎湃」，畢契科夫回憶，「從來沒遇過有樂團要求我來當『家長』，我不是被政府或機關指定，而是『被選上的那個人』（the Chosen One）。」

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最年輕首席小提琴

樫本大進是柏林愛樂最年輕的首席小提琴，曾贏得全世界最難的小提琴比賽，最喜歡吃鼎泰豐的蟹粉小籠包，台灣是亞洲巡迴第一站，接下來將在日本站跟父母會合。

約瑟夫·什帕切克是捷克愛樂最年輕的首席小提琴，捷克愛樂過去來台都沒能趕上，這次是第一次來台灣。他強調，這個樂團每個人都很合得來，這在全世界是很少見的現象，他說，「捷克愛樂很融洽，像一個大家庭。」

不會讓聽眾失望

畢契科夫說，才剛剛跟捷克愛樂錄完柴科夫斯基，就能跟第一次來訪的台灣聽眾分享很高興。他說，「捷克愛樂有其他樂團所沒有的聲音，觀眾會有掌聲以外的感動，有時是鴉雀無聲的。如何來保護這唯一的聲音？每天一起練習時都要保護，讓全世界的聽眾都不會失望。」

畢契科夫強調，努力排練是音樂家的責任，關於明天要演出的曲目，上個星期才演出3場音樂會，《悲愴》上禮拜已經排練過，他說，「不論是在捷克的鄉下、紐約或是在台北，都一定會用最好的表現去演出。」捷克愛樂17日將在台北國家音樂廳演出。

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