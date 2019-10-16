高齡化敲響骨鬆警鐘 年逾50歲有4症狀要當心

2019-10-16 17:58 中央社 台北16日電



骨鬆恐增加骨折、跌倒風險且有致命危機。醫師表示，50歲以上民眾若發生骨折、身高縮水逾4公分、站直後腦勺與牆距離超過6公分、肋骨下緣與骨盆小於2公分，就應提高警覺。

中華民國骨質疏鬆症學會今天以新聞稿公布此消息，骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，隨社會老化速度加快，骨質疏鬆症已成為日益嚴重的全球性問題，50歲以上女性每3人就有1人、男性每5人就有1人曾因骨鬆而骨折。另因骨質疏鬆症沒有症狀，有多達8成患者直到骨折後，才發現自己有骨質疏鬆症，預防難度相當高。

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林高田說，根據世界衛生組織（WHO）報告，台灣每年有約2萬例髖關節骨折案例，發生率高居亞洲第一，5年死亡率高達5成，比許多癌症來得更高。除了年齡、性別、家族史外，頻繁跌倒更是提高骨鬆骨折風險的危險因素之一。

跌倒的危險性不容小覷，林高田強調，跌倒高居台灣老人事故傷害第2大死因，國健署調查發現，65歲以上老人平均每6人就有1人在過去一年內曾經跌倒，不少人因此骨折。

骨質疏鬆症學會秘書長陳崇桓說，隨著年齡增長，長輩可能感到舉步維艱、腳抬不高、步態緩慢及不穩，就容易發生跌倒，同時也和老人家本身肌力、反應能力或其他潛在疾病有關。

陳崇桓提醒，年過50歲的民眾若發生骨折、出現身高縮水超過4公分、站直時後腦勺與牆距離超過6公分、肋骨下緣與骨盆之間小於一指幅寬或2公分，就應懷疑有骨鬆問題，建議儘早就醫。