這樣搭北捷很NG 後背包與低頭族最顧人怨

2019-10-16 18:09 中央社 台北16日電



台北捷運公司拍攝的「OMG！搭捷運NG行為」影片，獲網友回響。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北捷運公司拍攝影片「OMG！搭捷運NG行為」讓網友心有戚戚焉，分享最不能忍受的搭捷運行為，其中包括後背包碰撞、走路滑手機及硬擋車門，北捷即日起將進行第2波擴大宣導。

台北捷運公司用誇張的戲劇手法，由司機員及內勤人員主演「OMG！搭捷運NG行為」影片，獲網友回響，紛紛留言最不能忍受的搭捷運NG行為，包含「邊走邊滑手機，走到一半定格不動，讓後面的人差點撞上去」、「搭捷運人擠人的時候，最討厭背後背包不拿下來改手提」、「還有空位卻不願意往裡面站」、「以為自己是紙片人硬要在最後一秒硬擠進爆滿車廂」等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為了加強提醒後背包改手提、請多往車廂內移動及走路不要滑手機等行為，北捷公司即日起為期一個月，進行第2波擴大宣導，全線車站的保全及清潔人員，於尖峰時段人潮眾多的時候，穿起「後背改手提，你我有空間」、「後背改前背，你我都安全」的淺藍色背心，上面還有可愛的卡通圖案搭配「上下車別低頭」字樣。

此外，歌手林宥嘉也「現聲」捷運車站，用獨特的迷幻聲線呼籲後背包改手提、以及不要靠在車門跟屏風上，以免影響乘客進出車廂。

根據北捷統計，車門異常原因超過5成是「車門卡異物」導致無法正常開關，進一步分析，卡車門的異物最常見的是旅客背包上的小吊飾。

北捷呼籲，為了減少異物掉入車門門溝的機率，旅客進入車廂後請盡量往內部移動，後背包的旅客則請把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離。