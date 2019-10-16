國際名琴慈善奏 《王者饗宴》名家獻藝

2019-10-16 17:59 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



小提琴家葛林戈斯於記者會上帶來小提琴表演。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 康果爾德的D大調小提琴協奏曲，由俄羅斯小提琴家葛林戈斯於16日記者會演奏片段，曲目動聽讓眾人屏氣凝神。2019萬海航運慈善音樂會《王者饗宴》將在18日於國家音樂廳由國家交響樂團與葛林戈斯共同演出，在音樂總監呂紹嘉的指揮下，展現不凡風采。

葛林戈斯於16日記者會中帶來一小段康果爾德的演奏，音樂總監呂紹嘉表示：「不要聽曲風好像滿快樂的，但其實在戰爭年代產生的作品，細聽都有一點悲悽的氛圍。」葛林戈斯嘆道：「康果爾德是好萊塢音樂的奠基者，受納粹迫害逃亡美國，但回奧地利想要複製此模式卻不成功，所以其音樂才帶有淡淡的遺憾色彩。」

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葛林戈斯此次頂替因身體不適無法出演的德裔小提琴家布拉赫將演出康果爾德的D大調小提琴協奏曲，葛林戈斯曾與世界級管弦樂團合作，包括BBC交響樂團、柏林德意志交響樂團及芝加哥交響樂團，並將擔任巴登韋勒音樂節的駐團藝術家。

呂紹嘉表示，排練時便對葛林戈斯純熟的音樂造詣感到佩服。談及此次突如其來的合作，葛林戈斯笑著說：「沒經過老婆同意，我可不敢動作。」表示老婆很快就答應此慈善演出，現場眾人一陣大笑。

此次演出的曲目以塞謬爾巴伯的《絃樂慢板》、康果爾德《D大調小提琴協奏曲》開場，下半場則有舒伯特《間奏曲第三號》及貝多芬的《第八號交響曲》。

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