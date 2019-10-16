接種HPV疫苗再冒6名「痛痛女孩」 醫要求政府釐清真相
國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella經歷公諸於世後，又有六名接種HPV疫苗後確診為「幼年型類風濕關節炎」、受害者家屬今現身控訴。醫師呼籲，主管機關有責釐清病因，避免疫苗猶豫；對此，衛福部國健署擬明年開啟我國HPV疫苗監測追蹤計畫，檢視其與接種關聯性。
台大兒童感染科主任黃立民表示，在資訊不完整情況又增加「痛痛女孩」，可能造成民眾對接種HPV疫苗卻步，但子宮頸癌是國內女性癌症死因第七名，醫學研究早已證實，沒有感染人類乳突病毒（HPV）就沒有子宮頸癌，疫苗覆蓋率過及全民及提高子宮頸抹片篩檢，可在20年內子宮頸癌根除。
長庚醫院兒童感染科主治醫師、預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師黃玉成解釋，雖HPV疫苗藥廠仿單中提及不良經驗包含關節痛，但該不良經驗是將臨床研究中遇到所有事件逐一紀錄，但並不會深究相關性，表示目前未有研究文獻證實「幼年型類風濕關節炎」與HPV疫苗相關性。
黃玉成引用去年加拿大一份耗時七年追蹤的研究，利用該國醫療資料庫匡列預計接種HPV疫苗人數，再找出接種前已發病的幼年型類風濕關節炎患者，此後陸續追蹤接種第一劑後六周、五個月後施打第二劑六周等時間點，共觀察六至七年發現每個時間發生率沒有顯著差別。
黃玉成表示，除Bella外，從去年到現在未再接獲子宮頸癌HPV疫苗預防接種受害救濟個案，目前校方及衛生局所都設有通報系統，鼓勵師長若發覺接種者有發生不良事件要盡快通報，以利累積我國HPV疫苗接種相關資料。
據國健署資料，截至目前107年度入學、升上國中二年級女學生已有4.6萬人接種第一劑疫苗，106年度入學、現為國中二年級的女學生也於今年九月開打，目前共接種5700多人，二價HPV疫苗共需接種兩劑才能獲得完整保護力，黃玉成提醒，雖不完全接種仍有保護效果，但效果維持度必定扣分。
截至目前共有65件不良反應通報，包含發燒、頭暈或手臂痠痛，無人出現嚴重不良反應。國檢署癌症防治組組長林莉茹表示，明年將開啟疫苗監測成效研究計畫，初步調查包含接種者認知態度、中長期預防保護效力，及接種疫苗對國內特發性關節炎等特定族群，其發生率是否有影響。
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