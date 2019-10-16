接種HPV疫苗再冒6名「痛痛女孩」 醫要求政府釐清真相

2019-10-16 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella經歷公諸於世後，又有六名接種HPV疫苗後確診為「幼年型類風濕關節炎」、受害者家屬今現身控訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella經歷公諸於世後，又有六名接種HPV疫苗後確診為「幼年型類風濕關節炎」、受害者家屬今現身控訴。醫師呼籲，主管機關有責釐清病因，避免疫苗猶豫；對此，衛福部國健署擬明年開啟我國HPV疫苗監測追蹤計畫，檢視其與接種關聯性。

台大兒童感染科主任黃立民表示，在資訊不完整情況又增加「痛痛女孩」，可能造成民眾對接種HPV疫苗卻步，但子宮頸癌是國內女性癌症死因第七名，醫學研究早已證實，沒有感染人類乳突病毒（HPV）就沒有子宮頸癌，疫苗覆蓋率過及全民及提高子宮頸抹片篩檢，可在20年內子宮頸癌根除。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

長庚醫院兒童感染科主治醫師、預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師黃玉成解釋，雖HPV疫苗藥廠仿單中提及不良經驗包含關節痛，但該不良經驗是將臨床研究中遇到所有事件逐一紀錄，但並不會深究相關性，表示目前未有研究文獻證實「幼年型類風濕關節炎」與HPV疫苗相關性。

黃玉成引用去年加拿大一份耗時七年追蹤的研究，利用該國醫療資料庫匡列預計接種HPV疫苗人數，再找出接種前已發病的幼年型類風濕關節炎患者，此後陸續追蹤接種第一劑後六周、五個月後施打第二劑六周等時間點，共觀察六至七年發現每個時間發生率沒有顯著差別。

黃玉成表示，除Bella外，從去年到現在未再接獲子宮頸癌HPV疫苗預防接種受害救濟個案，目前校方及衛生局所都設有通報系統，鼓勵師長若發覺接種者有發生不良事件要盡快通報，以利累積我國HPV疫苗接種相關資料。

據國健署資料，截至目前107年度入學、升上國中二年級女學生已有4.6萬人接種第一劑疫苗，106年度入學、現為國中二年級的女學生也於今年九月開打，目前共接種5700多人，二價HPV疫苗共需接種兩劑才能獲得完整保護力，黃玉成提醒，雖不完全接種仍有保護效果，但效果維持度必定扣分。

截至目前共有65件不良反應通報，包含發燒、頭暈或手臂痠痛，無人出現嚴重不良反應。國檢署癌症防治組組長林莉茹表示，明年將開啟疫苗監測成效研究計畫，初步調查包含接種者認知態度、中長期預防保護效力，及接種疫苗對國內特發性關節炎等特定族群，其發生率是否有影響。