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熟齡族愛運動還是掉肌肉？都因為動錯又吃錯

2019-10-16 16:02聯合報 記者邱宜君／即時報導

千禧之愛基金會執行長陳欣勵（左起）、北榮高齡醫學中心主任陳亮恭、台大醫院竹東分院...
千禧之愛基金會執行長陳欣勵（左起）、北榮高齡醫學中心主任陳亮恭、台大醫院竹東分院院長詹鼎正，呼籲國人重視肌少症，積極運動並留意蛋白質攝取。記者邱宜君／攝影
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體育署調查顯示，銀髮族是最愛運動的一群人，但肌少症問題卻依然嚴重。高齡醫學專家分析認為，只做有氧不練肌力的運動偏好、過度強調養生的粗茶淡飯，是熟齡族保不住肌肉的兩大原因。

千禧之愛基金會營養師蔡佳君示範測量小腿最粗圍。記者邱宜君／攝影
千禧之愛基金會營養師蔡佳君示範測量小腿最粗圍。記者邱宜君／攝影
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台大醫院竹東分院院長詹鼎正表示，根據體育署2018年運動現況調查，50歲以上民眾對健康而運動的比例高達八成，超過七成熟齡運動者最喜歡散步走路，其次是慢跑、爬山、伸展、練功。詹鼎正表示，上述運動屬於有氧運動，可提升心肺功能，但因缺乏負重，沒有增肌的效果，無法預防肌少症，連帶衍生骨質疏鬆、行動力減弱、跌倒、失能等健康風險。

北榮高齡醫學中心主任、亞洲肌少症工作小組創辦人陳亮恭表示，少數年輕族群有肌少症，主因是慢性腎病、自體免疫疾病、神經肌肉病變等疾病影響身體能量利用，或是因過度減重導致肌肉量流失。大部分肌少症都發生在50歲以後，因為人體肌肉量在25歲達到高峰，之後隨年齡遞減，65歲以後每年減少1.5到2%。當肌肉量低到同年齡人的後段班，就是肌少症，50歲以上平均每10人就有1人肌少症，80歲以上每3人就有1人，有走路變慢、握力下降、坐站動作變慢等症狀，也會導致各種疾病預後較差、死亡風險較高。

陳亮恭表示，根據亞洲人體型制訂的肌少症共識，是男性小腿最粗圍小於34公分，女性小腿最粗圍小於33公分，站在預防醫學的立場，不用等到65歲，50歲就應自我檢視。如果50幾歲就腿圍低於上述標準，陳亮恭建議最好就要就醫釐清是否有疾病造成營養快速流失，同時檢視生活型態是否需調整。

生活調整中最重要的就是運動和飲食。陳亮恭說，肌肉量的儲蓄是可以一直增加的，只要持續運動，75歲以前都還可以增肌。建議每周五天，每次進行有氧運動20分鐘和阻抗運動20分鐘，效果最好。阻抗運動可以使用寶特瓶、啞鈴、彈力帶等小道具，上下肢都要均衡訓練。

詹鼎正說，為了健康而調整飲食，過猶不及反而減掉健康。千禧之愛基金會營養師蔡佳君表示，建議50歲以上健康成人每天應攝取至少5到6份豆魚肉蛋類等蛋白質，每份大約是一個手掌心的大小，如果希望積極增肌，建議每天要吃到7到8份蛋白質。根據體重換算，每人每公斤體重至少0.8公克蛋白質，若能吃到每公斤體重1.2公克會更好。

陳亮恭體育
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