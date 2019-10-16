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專家：全民學習CPR 拯救身邊人

2019-10-16 16:05台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

厚生基金會與立法院厚生會推廣全民CPR，邀請各行各業代表學習。(Photo by...
厚生基金會與立法院厚生會推廣全民CPR，邀請各行各業代表學習。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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當身邊的親人無預警喪失呼吸心跳，在打119之後不是只能乾等，這時候進行CPR加上AED或許就能避免遺憾！為了向全民推廣學習CPR，國際復甦聯合會宣布將16日訂為「世界從心開始」日，台灣的厚生基金會也響應，在這一天邀請各行各業代表進行教學。

CPR和AED是應用在「突發性心臟停止」的病患，而突發性心臟停止已是全球的第三大死因。CPR是急救生命之鏈的其中一環，根據研究，若CPR超過8至12分鐘施行時，病人存活的機會就非常渺小。如果現實中距離較遠，救護車抵達現場恐已超過12分鐘，若沒有人施行CPR，就白白喪失拯救一條人命的機會。

台北市政府消防局簡鈺純專員表示，在台灣，突發性心臟停止病患的存活率僅22%；在美國西雅圖則高達63%，因此台灣還有很多努力的空間。在台灣有8成左右的突發性心臟停止發生在家中，會在身邊的通常是家人，所以學習CPR意味著更有機會拯救身邊的親人。

記者會現場更邀請到一對夫婦分享切身經驗，丈夫黃世豐某天在家突發性心臟停止，他的太太魏妤蓁第一時間發現，最初腦袋一片空白，爾後想起自己曾經學過CPR，在119派遣員的線上指導下回想起來，即時搶救，將先生從鬼門關救回。

立法院厚生會會長蔣萬安表示，當每位民眾都具備急救技能，便有潛力成為挽救生命的馬路英雄。「一技雙手，即時搶救」。

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