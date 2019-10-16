全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 16:06 DailyView網路溫度計 綜合報導



六合夜市是高雄指標性夜市之一。 聯合報系資料照 分享 facebook

說到台灣旅遊，「逛夜市」絕對是必遊行程，不管是外國遊客，還是台灣人，夜市文化總是有莫名的吸引力，加上各縣市都有自己的特色夜市，要體驗在地人情味，去一趟夜市絕對是不二法門。

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出2019年07月03日至2019年09月30日全台討論度最高的夜市，配合經濟部針對自由行旅客補助200元夜市抵用券，這樣的小確幸來得好又來得巧，外出旅遊的朋友們，心動不如馬上行動，趕緊到夜市大吃一波、暢遊一整晚吧！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

DV小學堂：

夜市抵用券要去哪裡獲得、如何使用呢？DailyView也貼心替大家整理了懶人包：

資格：只要國人自由行入住「秋冬旅遊補助之旅宿店」，旅宿業者就會協助發放「每房200元抵用券」，只要確認好背面有蓋上旅宿業者的店章就可至相關夜市使用。

時間：108年9月16日至108年12月31日止，不分平假日皆可使用。

使用範圍：至符合規定的夜市，尋找「歡迎使用夜市消費抵用券」的攤商就可以使用，若想查詢也可以上經濟部《台灣夜市go》網站或臉書粉絲專頁查詢。

注意事項：該抵用券「不換現金」、「不能找零」，在消費前記得注意一下消費金額，一塊都別浪費了！

10.台南大東夜市

身為台南三大夜市之一，大東夜市也是不少遊客激推的必訪夜市，因為營業時間為平日（每週一、二、五），外地遊客相對來說較少，攤位規劃也不錯，比起其他人擠人的假日夜市，相對來說好逛的多～

唯一美中不足的地方就是，目前大東夜市還沒規劃汽車停車場，僅有汽車停車位，也無法使用今年發行的夜市抵用券喔！

9.宜蘭東門夜市

雖然名聲沒有羅東夜市響亮，但偷偷問過宜蘭在地朋友，絕對首推東門夜市！一開口就講不完的美食，就可以知道絕非浪得虛名，而且價格也是親民到不行，吃一輪下來肚子保證撐到爆。

而宜蘭東門夜市除了能使用夜市抵用券外，宜蘭市更加碼，只要在東門夜市指定攤商消費合照，就能參加抽獎活動。

8.嘉義文化路夜市

嘉義路文化夜市絕對是「紅到海外」的代表，Netflix「世界小吃」亞洲篇，就找上林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯及阿娥豆花，周邊其他小吃店家，一到用餐時間幾乎也都是擠滿人潮啦！

以嘉義火車站為中心，周邊還有服飾店、電影院，想要殺時間，也是可以逛上好幾個小時。另外嘉義文化路夜市能夠使用政府發放的抵用券，可別忘了使用啊～

7.屏東墾丁大街

沒去過墾丁大街，別說你去過墾丁啦！雖然屢傳不良店家坑殺遊客的消息，但其實墾丁大街也是有許多良心店家，平價又美味，只要避開網友們指點的雷店，沿路上還有許多特色調酒的小攤販，白天到海邊嗨整天，晚上吃飽散步吹著海風，再來杯調酒，這才叫享受人生啊～

令人意外的是，屏東墾丁大街因程序問題目前不適用夜市抵用券，逛街時要多留心一下唷！

6.高雄瑞豐夜市

佔地高達千坪的瑞豐夜市，總是擠滿人潮，一眼望去，店家密密麻麻多到數不完，想要吃得盡興、玩得開心、買到手軟，來到高雄千萬不能錯過瑞豐夜市，不過也因為佔地大，提醒大家可以先做好功課再去朝聖，這樣逛起來會更加精準有效率喔～

瑞豐夜市目前不符合抵用券使用資格，另外，近期接連傳出的惡煞鬥毆跟縱火案等新聞事件，也成為除了夜市本身的美食之外，網友討論的另一種熱門話題。

5.宜蘭羅東夜市

宜蘭最佳人氣夜市絕對是光觀客必訪景點，不少知名店家一到假日一定是大排長龍，攤位多、美食多，其中的魅力想必不用多說，光是看到那萬頭鑽動、擠得水泄不通的景象就可以知道了！另外有拿到夜市抵用券的你，毫不猶豫的花下去吧！

4.雲林斗六人文夜市

雲林的人氣王夜市，佔地3000坪、多達1200個攤販，且提供200坪的免費停車場，最重要的是東西豐富多樣又便宜，為吸引遊客目光，店家旗子能掛多高就多高、有多大就多大，放眼望去的旗海也成了一大特色；要注意的是，斗六夜市無法使用夜市抵用券。

3.台中逢甲夜市

位於逢甲大學周圍的夜市商圈，幾乎是全台規模最大的夜市，光是非假日期間就有三萬人次造訪，每年商機高達100億元。多元的美食小吃還曾獲得「台灣最美味夜市」頭銜，其中許多經典不敗的美食，更讓人吃不膩，而這裡也可以使用夜市抵用券喔！

2.台北士林夜市

觀光客一定會放入口袋名單的士林夜市，是台北市內最大，也是打卡次數最多的夜市。佔盡地利之便，士林夜市除了鄰近大學生三不五時會到夜市吃飯、逛街，且就在捷運站旁，對交通仰賴大眾運輸工具的遊客來說，也相當方便，曾被雜誌票選為台灣最喜愛夜市第二名，實力不容小覷！

另外此處可以使用夜市抵用券～不過值得注意的是，士林夜市近期傳出攤販坑殺、威脅觀光客的爭議，這也為它增加了一波網路聲量，大家購物前記得要睜大眼睛、多查查網友評價呀！

1.高雄六合觀光夜市

曾拿下最有魅力夜市頭銜的六合夜市，雖然幾年來人潮逐漸減少，加上屢傳攤商以高價坑殺觀光客，但仍是高雄指標性夜市之一，近期人潮也有逐漸回流的現象，希望夜市能越來越好。

今年同樣也被納入秋冬旅遊補助名單內，更與南華商圈及光華夜市合作，試辦推出「高雄幣」回饋消費者，若有機會到高雄旅遊，不妨可以再走訪一趟，體驗六合夜市新氣象。而除了高雄幣之外，六合夜市也能夠使用夜市抵用券唷！

圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 全台十大話題夜市！「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台話題夜市TOP 10』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」