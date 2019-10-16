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等到血尿才就醫 輔大醫院：六成攝護腺癌已第3、4期

2019-10-16 15:29聯合報 記者張曼蘋／即時報導

輔大醫院開幕2年來，約150名攝護腺癌病人，輔大醫院泌尿科主治醫師廖玠淳（右）發...
輔大醫院開幕2年來，約150名攝護腺癌病人，輔大醫院泌尿科主治醫師廖玠淳（右）發現，有60％病人來診時已是攝護腺癌第3、4期，與病人延誤就醫有關。圖／輔大醫院提供
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一名65歲男子日前因骨頭痛來輔大醫院求診，經直腸攝護腺切片發現為攝護腺癌，掃描顯示全身骨骼轉移，立即接受每個月一次賀爾蒙治療，同時也接受俗稱的「補骨針」，避免癌症骨轉移，如病理性骨折等，目前固定回診檢查，癌指數也已控制下來，至今已一年半，生活品質如常。

攝護腺癌早期無明顯症狀，僅有頻尿、夜尿、急尿、尿流細小等，晚期才有可能血尿。輔大醫院泌尿科主治醫師廖玠淳表示，有60％病人來診時已是攝護腺癌第3、4期，與病人延誤就醫有關，即使發現解尿不順也繼續忍耐，或直到血尿才就診，50歲以上或有家族病史病人，應定期做攝護腺特異抗原檢查（PSA）。

廖玠淳說，攝護腺癌治療包括開刀、電療、賀爾蒙等，台灣攝護腺癌發生率有逐年上升的趨勢，目前是男性第5大癌症，可能與年紀、種族、家族史有關，台灣攝護腺癌5年存活率，第1、2、3期大於九成，第4期約43%。

廖玠淳說，許多人擔心術後可能會有尿失禁、陽痿等後遺症，但無論是什麼手術，多少都會影響，腫瘤位置也是關鍵，若位在性神經附近，需要切除，就會有不舉的情況，但情況會視每個人術後恢復而定。

輔大醫院表示，今年也引進紳漢高智感微創手術系統，為亞洲第一台臨床使用，泌尿科應用經驗，擁有微創手術的優點，包含傷口小、失血少、恢復快等，術後可更快回復正常生活。

攝護腺癌微創手術癌症
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