「喔是喔、哈囉？」 巴西留學生學中文遇瓶頸大崩潰

2019-10-16 16:27 聯合新聞網 綜合報導



一位巴西留學生，在巴西時已先讀了許多中文，原以為日常對話和上課都沒問題，沒想到卻流行語卻令他遇到瓶頸。圖／ingimage 分享 facebook 外國人學中文相當困難，再加上流行語逐漸增加，令許多學習中文的外國人相當苦惱。一名從巴西來台灣讀書的留學生，在巴西時已先學習中文，原以為日常對話和上課都沒問題，沒想到卻被一直冒出的新詞語與用法打敗，讓他大崩潰。

一名巴西的留學生在「Dcard」有趣版發文說，他因為親戚生活在台灣，所以從小暑假就都會來台灣，長大後決定飛大半個地球來留學，在巴西時他已先學習了許多中文，原以為溝通跟上課會沒有問題，沒想到一直冒出新的流行語及用法，令他相當懊惱直呼，「讓我這個外國人很氣！」。

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其實，他為了更像台灣人還常常瀏覽ppt及Dcard來練習自己的中文，但還是讓他很挫折，像是之前流行的「傻眼貓咪」，當初還以為是有知會表演傻眼的貓咪，他最近發現一句流行語「哈囉？」不太確定標題所寫的「你們是在哈囉？」用法對不對，但他無奈表示「你們一直蹦出來的新用詞跟murmur，可以體諒一下外國人嗎？」。

他也有查詢過google，但也無法得到解答，幸好他還有同學及朋友可以問，但是卻有朋友卻告訴他「喔是喔」，是很口語的「謝謝」的意思，後來他對老師說出這句話時，老師卻用非常錯愕的眼神看著他，直到那天他才知道真正的意思竟是「句點別人」。

許多網友紛紛爆笑回應，「交到損友無誤」、「你被網路荼毒很深哈哈哈，已經很厲害了」、「對老師說，喔是喔...我要很榮幸的恭喜你沒有飛出窗外嗎？」、也有網友表示原po的中文已經非常好了，「以外國人來說，算很猛」、「可以在迪卡發文的程度了，你真的是外國人嗎？」、「你已經懂很多梗了欸！好厲害哈哈哈」、「國罵認證，看來是位中文學的很好的朋友」。

不過也有網友幫忙解答「哈囉？」的意思，「哈囉有種你在搞什麼的感覺？例如別人做了一件你很不能理解的事，你可以說哈囉？」、「我覺得其實就是英文Hello？Excuse me？的意思，沒什麼特別的」、「類似英文的Excuse me？Serious？當有人做出了不可理諭的事時使用哈囉，有一種『哈囉，你是認真的嗎？』這種感覺」。