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靜脈曲張導致慢性膝部腫痛 可微創雷射手術治療

2019-10-16 14:45聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園中壢鍾姓人，年輕時入選田徑國手辛苦操練，結婚持家後更勤奮打拚相夫教子。幾10年來雖婦人事業有成，歲月卻也留下跡痕，她的雙腿，浮現嚴重靜脈曲張血管現象。

近一年多來，鍾婦雙側膝蓋浮腫脹痛，甚至無法抬腿及彎曲，夜晚睡覺時小腿也時常抽痛驚醒。她先到骨科診所就醫，骨科醫師評估有輕度膝關節退化，給予相關注射治療後，症狀有緩解、卻仍持續浮腫脹痛症狀，接著轉介到中壢天晟靜脈曲張中心林哲安醫師，接受進一步評估與治療。

林哲安醫師經超音波檢查發現，婦人雙腿大隱靜脈均嚴重曲張逆流，大腿及小腿鼓突許多分支型靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，進而導致膝部脹痛。

鍾姓婦人在林哲安醫師建議下，接受雙腿靜脈曲張微創雷射手術，採門診手術時全身麻醉，同時將雙腿大隱靜脈以雷射電燒閉合、接著以微創手術，廓清雙腿分支型靜脈曲張血管。術後婦人不僅立即下床步行返家、不須住院，且雙腿靜脈曲張血管，經由一次手術即完全廓清，兩側膝蓋不再浮腫脹痛，婦人現健步如飛，抬腿爬樓梯，再也不舉步維艱。

林哲安醫師表示，一般下肢靜脈曲張，起因於大隱靜脈主幹逆流所導致，支配大腿、膝蓋及小腿內側感覺隱神經，會於膝蓋下方緊鄰大隱靜脈並行，當大隱靜脈發生逆流而嚴重曲張時，有可能會對隱神經造成壓迫，導致患者膝部慢性脹痛，特別是當膝蓋周圍有分支靜脈曲張血管分布時，更可能壓迫到隱神經髕骨下分支。

林哲安醫師表示，臨床上也常見到，嚴重膝關節退化且合併靜脈曲張患者，即使接受人工膝關節置換手術後，膝部仍持續脹痛，直到進一步接受靜脈曲張治療後，才獲得緩解。

近年來針對慢性膝蓋疼痛隱神經解套術，也是藉由減輕隱神經壓迫，達到緩解膝部疼痛。林哲安醫師強調，慢性靜脈疾病初期的微血管擴張、網狀血管，並不會影響健康或惡化為靜脈曲張，僅是外在美觀因素。

但若已是第二期以上靜脈曲張病徵，且合併有下肢水腫、色素沉著、濕疹等，建議積極接受治療，以預防更嚴重併發症，如：皮膚潰瘍、靜脈血栓炎、肺栓塞等。

中壢天晟醫院靜脈曲張中心林哲安醫師表示，靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，會進而導致慢性膝...
中壢天晟醫院靜脈曲張中心林哲安醫師表示，靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，會進而導致慢性膝部脹痛，可透過微創雷射手術治療。圖／中壢天晟醫院提供
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中壢天晟醫院靜脈曲張中心林哲安醫師表示，靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，會進而導致慢性膝...
中壢天晟醫院靜脈曲張中心林哲安醫師表示，靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，會進而導致慢性膝部脹痛，可透過微創雷射手術治療。圖／中壢天晟醫院提供
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靜脈曲張醫師微創手術
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