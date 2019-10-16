靜脈曲張導致慢性膝部腫痛 可微創雷射手術治療

2019-10-16 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園中壢鍾姓人，年輕時入選田徑國手辛苦操練，結婚持家後更勤奮打拚相夫教子。幾10年來雖婦人事業有成，歲月卻也留下跡痕，她的雙腿，浮現嚴重靜脈曲張血管現象。

近一年多來，鍾婦雙側膝蓋浮腫脹痛，甚至無法抬腿及彎曲，夜晚睡覺時小腿也時常抽痛驚醒。她先到骨科診所就醫，骨科醫師評估有輕度膝關節退化，給予相關注射治療後，症狀有緩解、卻仍持續浮腫脹痛症狀，接著轉介到中壢天晟靜脈曲張中心林哲安醫師，接受進一步評估與治療。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 3,000 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林哲安醫師經超音波檢查發現，婦人雙腿大隱靜脈均嚴重曲張逆流，大腿及小腿鼓突許多分支型靜脈曲張血管且圍繞膝蓋，進而導致膝部脹痛。

鍾姓婦人在林哲安醫師建議下，接受雙腿靜脈曲張微創雷射手術，採門診手術時全身麻醉，同時將雙腿大隱靜脈以雷射電燒閉合、接著以微創手術，廓清雙腿分支型靜脈曲張血管。術後婦人不僅立即下床步行返家、不須住院，且雙腿靜脈曲張血管，經由一次手術即完全廓清，兩側膝蓋不再浮腫脹痛，婦人現健步如飛，抬腿爬樓梯，再也不舉步維艱。

林哲安醫師表示，一般下肢靜脈曲張，起因於大隱靜脈主幹逆流所導致，支配大腿、膝蓋及小腿內側感覺隱神經，會於膝蓋下方緊鄰大隱靜脈並行，當大隱靜脈發生逆流而嚴重曲張時，有可能會對隱神經造成壓迫，導致患者膝部慢性脹痛，特別是當膝蓋周圍有分支靜脈曲張血管分布時，更可能壓迫到隱神經髕骨下分支。

林哲安醫師表示，臨床上也常見到，嚴重膝關節退化且合併靜脈曲張患者，即使接受人工膝關節置換手術後，膝部仍持續脹痛，直到進一步接受靜脈曲張治療後，才獲得緩解。

近年來針對慢性膝蓋疼痛隱神經解套術，也是藉由減輕隱神經壓迫，達到緩解膝部疼痛。林哲安醫師強調，慢性靜脈疾病初期的微血管擴張、網狀血管，並不會影響健康或惡化為靜脈曲張，僅是外在美觀因素。