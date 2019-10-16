增加農民福利 陳吉仲：推動農委會主辦的農產保險

2019-10-16 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



農委會主委陳吉仲今天上午至嘉義縣梅山農會舉行「農民福利與年金制度座談會」陳表示，農委會正在積極為農民爭取4大福利：精進農民保險、開辦農民職災保險、規劃農民退休制度，與推動農民保險等，期望能為農民提供更多保障。

梅山農會表示，這是嘉義縣的第9場座談會，這次特別邀請農委會主委陳吉仲以及農糧署署長胡中一、水保局分局長陳榮俊，林務局嘉義林管處長張岱、立委陳明文等人，到場聆聽梅山農民的訴求，現場大約有300多位農民，反應熱烈。

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陳吉仲表示，目前農委會正在推動由農委會出資的農業保險，預計在下周的立法院審查順利通過之後，民眾可到農會申請，此款農產收入保險，可以減少農民受颱風或市場價格波動的影響，舉例來說，農民一公頃地保60萬，但收成只有20萬，剩餘的40萬就會由農委會支出，確保農民可以賺足60萬元。

嘉義縣山區立委陳明文表示，現在繳農民健康保險65歲以上的老農可以領老農津貼，農委會正在推動為65歲以下的農民建立退休年金制度，農民繳一定費率的保費，年滿65歲退休可以同時領老農津貼加上國保年金，農民退休後預計月領15000元左右為目標，整體提高青年農民從農意願。