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增加農民福利 陳吉仲：推動農委會主辦的農產保險

2019-10-16 14:10聯合報 記者陳玫伶／即時報導

農委會主委陳吉仲今天上午至嘉義縣梅山農會舉行「農民福利與年金制度座談會」陳表示，農委會正在積極為農民爭取4大福利：精進農民保險、開辦農民職災保險、規劃農民退休制度，與推動農民保險等，期望能為農民提供更多保障。

梅山農會表示，這是嘉義縣的第9場座談會，這次特別邀請農委會主委陳吉仲以及農糧署署長胡中一、水保局分局長陳榮俊，林務局嘉義林管處長張岱、立委陳明文等人，到場聆聽梅山農民的訴求，現場大約有300多位農民，反應熱烈。

陳吉仲表示，目前農委會正在推動由農委會出資的農業保險，預計在下周的立法院審查順利通過之後，民眾可到農會申請，此款農產收入保險，可以減少農民受颱風或市場價格波動的影響，舉例來說，農民一公頃地保60萬，但收成只有20萬，剩餘的40萬就會由農委會支出，確保農民可以賺足60萬元。

嘉義縣山區立委陳明文表示，現在繳農民健康保險65歲以上的老農可以領老農津貼，農委會正在推動為65歲以下的農民建立退休年金制度，農民繳一定費率的保費，年滿65歲退休可以同時領老農津貼加上國保年金，農民退休後預計月領15000元左右為目標，整體提高青年農民從農意願。

許姓荔枝農表示，他每年都有繳農民保險，但保險給付的錢根本不夠，荔枝去年跟今年都無法收成，雖然今年政府有農損補助每甲地6萬元，但光施用農藥、肥料等還是不足，希望政府能為農民減少一點支出，將農用農耕機的牌照稅或燃料稅扣掉至少一項。

嘉義縣梅山農會今天上午舉辦農民福利與年金制度座談會，300多位農民到場聆聽。記者...
嘉義縣梅山農會今天上午舉辦農民福利與年金制度座談會，300多位農民到場聆聽。記者陳玫伶／攝影
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許姓荔枝農向陳吉仲說明農民收成不好、補助不足等問題，期望農委會保障農民權益。記者...
許姓荔枝農向陳吉仲說明農民收成不好、補助不足等問題，期望農委會保障農民權益。記者陳玫伶／攝影
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農委會主委陳吉仲今天至嘉義縣梅山農會舉辦農民福利與年金制度座談會。記者陳玫伶／攝...
農委會主委陳吉仲今天至嘉義縣梅山農會舉辦農民福利與年金制度座談會。記者陳玫伶／攝影
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農民保險農委會陳吉仲
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