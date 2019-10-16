乳癌術中直接放療 雙和醫院：可免去後續30次奔波

2019-10-16 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



乳癌是女性癌症好發率的第一名，雙和醫院2年前成立「雙和乳房健康管理中心」，採一站式醫療服務，讓病人免於來回奔波檢查、看門診，甚至結合乳癌術中放射治療。雙和醫院外科部長、乳房外科醫師洪進昇表示，可減少原先還要25至30次放射治療，後續靠藥物等方式治療即可，目前乳癌治癒率已可達85％。

雙和醫院表示，每年有超過萬名婦女罹患乳癌，超過2千名婦女死於乳癌，但若是早期發現罹癌（第0至2期），其治療預後佳。洪進昇表示，洗澡時雙手插腰看乳房有無對稱、乳頭凹陷等情形；觸診則是用3隻指頭去摸有無硬塊、按壓乳頭是否有分泌物，若有類似情況，需儘早去做檢查。

洪進昇說，有別於傳統開刀進行腫瘤切片檢查，雙和引進新型「超音波導引真空輔助抽吸技術」，傷口小、可取得較多組織、檢測精準度大幅提升，甚至結合乳癌術中放射治療，以前傳統手術後，還要做25至30次的放射治療，需來回奔波，每天都要來醫院一趟，但現在可手術中直接進行半小時到一小時的放療。

洪進昇解釋，原先術後做放射治療，把附近癌細胞殺死，但因為透過皮膚去照乳腺組織，會受到阻擋，效果也有限，甚至也會造成皮膚灼傷，但現在直接在手術中去做，可以直接「送到裡面」，一次完成治療，後續再靠藥物等方式即可，後續再觀察五年，若沒有復發即成功。

雙和醫院也成立「雙和乳房健康管理中心」，採取一站式醫療服務，整合乳房外科、整形外科門診、乳房超音波檢查、乳房攝影及手術室，讓病人一次完成檢查，免去來回看診奔波及等待檢查結果。