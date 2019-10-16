親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

乳癌術中直接放療 雙和醫院：可免去後續30次奔波

2019-10-16 13:23聯合報 記者張曼蘋／即時報導

乳癌是女性癌症好發率的第一名，雙和醫院2年前成立「雙和乳房健康管理中心」，採一站式醫療服務，讓病人免於來回奔波檢查、看門診，甚至結合乳癌術中放射治療。雙和醫院外科部長、乳房外科醫師洪進昇表示，可減少原先還要25至30次放射治療，後續靠藥物等方式治療即可，目前乳癌治癒率已可達85％。

雙和醫院表示，每年有超過萬名婦女罹患乳癌，超過2千名婦女死於乳癌，但若是早期發現罹癌（第0至2期），其治療預後佳。洪進昇表示，洗澡時雙手插腰看乳房有無對稱、乳頭凹陷等情形；觸診則是用3隻指頭去摸有無硬塊、按壓乳頭是否有分泌物，若有類似情況，需儘早去做檢查。

洪進昇說，有別於傳統開刀進行腫瘤切片檢查，雙和引進新型「超音波導引真空輔助抽吸技術」，傷口小、可取得較多組織、檢測精準度大幅提升，甚至結合乳癌術中放射治療，以前傳統手術後，還要做25至30次的放射治療，需來回奔波，每天都要來醫院一趟，但現在可手術中直接進行半小時到一小時的放療。

洪進昇解釋，原先術後做放射治療，把附近癌細胞殺死，但因為透過皮膚去照乳腺組織，會受到阻擋，效果也有限，甚至也會造成皮膚灼傷，但現在直接在手術中去做，可以直接「送到裡面」，一次完成治療，後續再靠藥物等方式即可，後續再觀察五年，若沒有復發即成功。

雙和醫院也成立「雙和乳房健康管理中心」，採取一站式醫療服務，整合乳房外科、整形外科門診、乳房超音波檢查、乳房攝影及手術室，讓病人一次完成檢查，免去來回看診奔波及等待檢查結果。

雙和醫院響應國際乳癌防治月活動，今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，並邀請藝人小嫻代言，推廣民眾對乳癌防治及治療相關認知，活動現場還設置體驗攤、乳癌篩檢等活動，前30名民眾還可獲得專業雜誌封面照拍攝。

雙和醫院響應國際乳癌防治月活動，今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活...
雙和醫院響應國際乳癌防治月活動，今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，並邀請藝人小嫻代言。記者張曼蘋／攝影
分享
雙和醫院今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，前30名參與民眾還可...
雙和醫院今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，前30名參與民眾還可獲得專業雜誌封面照拍攝。記者張曼蘋／攝影
分享
雙和醫院今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，活動現場還設置體驗攤...
雙和醫院今明兩天在院內大廳舉辦「粉紅自信 全民美登封」活動，活動現場還設置體驗攤、乳癌篩檢等。記者張曼蘋／攝影
分享

乳癌手術健康管理
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35

通勤族注意！搭捷運不想被白眼 這些NG行為不要犯

2019-10-16 12:37

豬販處理豬腳 感染「豬鏈球菌」險送命

2019-10-16 13:18

快來試手氣！刮刮樂「麻將」再回歸 總獎金逾7.9億

2019-10-16 12:30

違法醫材無「法」追？ 立委批衛福部推卸責任

2019-10-16 12:05

影／電子煙能戒菸？ 專家：無法證實 且對人體有害

2019-10-16 11:28

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

違法骨材流竄 陳時中：「醫材管理法」修法差最後一步

2019-10-16 11:19

婦團籲政府正視「痛痛女孩」 國健署擬做流行病學調查

2019-10-16 11:19

市售農產品不合格率8.8% 食藥署提醒買菜回家先浸泡

2019-10-16 11:12

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

交通部：藍色公路不只靠補助 跳島旅遊規畫案年底出爐

2019-10-16 10:27

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

徒手刮豬毛傷口浸泡血水中 豬肉販高燒險喪命

2019-10-16 10:16

違法骨材流竄突顯管理漏洞 衛福部盼立院速三讀草案

2019-10-16 10:02

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:57

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

北部偏涼短暫陣雨 留意熱帶性低氣壓發展

2019-10-16 07:22

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

基因檢測管理 人類遺傳學會建議四重點

2019-10-16 07:01

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

腸病毒重症再增 又見「大」孩子感染

2019-10-16 00:03

健康你我他 ／菸酒不忌中風 重陽盼老爸恢復健康

2019-10-16 00:03

醫療奉獻獎／曾是李登輝御醫 心臟研究台灣先驅連文彬

2019-10-16 00:03

讓彼此喘息 徵40家庭照顧者互助

2019-10-16 00:03

桃機第3航廈 波浪屋頂、玻璃天窗將取消

2019-10-16 00:02

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

東西線重要鐵道橋 台鐵先體檢這9座

2019-10-15 23:57

秋蟹肥美 醫師建議5種人少吃

2019-10-15 23:45

大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

2019-10-15 22:55

46天限定！11位超人氣角色xFandora角色奇幻世界主題聯展開跑

2019-10-15 20:22

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

國家公園新行銷 網紅員工拍影片

2019-10-15 18:45

鎖冰箱鎖不了失控的食慾 工作讓小胖找到目標

2019-10-15 18:43

他的勸導小心機 600人拒絕再當癮君子

2019-10-15 18:40

捷運站體部分空氣飆紅害 高市府允盤點因應

2019-10-15 18:21
看更多

熱門文章

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

影／潛水客驚見！章魚誤入巨型螃蟹群慘被分屍

2019-10-16 08:42

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

做體操、腳比YA 看鳥趣攝影獎大呼「這什麼鳥啦！」

2019-10-16 07:35

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

綠島硨磲幼貝復育 50顆全不見

2019-10-16 00:06

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

斑馬逃出馬戲團尋自由 公路狂奔遭連開兩槍擊斃惹批評

2019-10-16 11:29

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top