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30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

豬販處理豬腳 感染「豬鏈球菌」險送命

2019-10-16 13:18聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

60歲呂姓男子因為胸悶、高燒不退，到衛福部豐原醫院就醫，心臟、胸部經檢查都沒有異樣，但在血液培養報告竟發現感染一般人不容易得到的「豬鏈球菌」，原來呂男是名豬販，每天要處理豬腳，受傷的雙手常泡在豬的血水中引發感染。

呂男表示，每天要趕在3小時內，將200、300隻豬腳快速處理完畢，放到架上販售，常在刮豬毛、或剃除瑕疵的過程中，不小心刮到自己的手，經常都只簡單包紮一下，又繼續泡在血水中工作。

豐原醫院胸腔內科主任邱振峰表示，患者長期接觸豬隻屠體，刮豬毛或把豬腳有瑕疵的地方剁掉，左手掌常有一些小傷口及陳舊傷疤，甚至右手也有一些傷痕。患者因處理豬腳時，雙手長時間泡在血水裡，加上他沒戴手套保護，導致血水中的細菌經由傷口進到體內造成菌血症，如果未及時使用正確的抗生素治療或延誤就醫，很容易出現敗血症死亡。

豐原醫院感染科主任王唯堯表示，「豬鏈球菌」是接觸到受感染的豬隻或豬的排泄物，透過身上的傷口、經皮膚接觸感染傳到人的身上，導致發燒、腦膜炎、敗血症或失聰等症狀。

王唯堯建議長時間接觸豬隻屠體者，應該配戴必要安全防護，減少個人暴露在感染的風險之中，才能免於「豬鏈球菌」的感染威脅。

呂男是名豬販，每天要處理豬腳，受傷的雙手常泡在豬的血水中引發感染。記者余采瀅／攝...
呂男是名豬販，每天要處理豬腳，受傷的雙手常泡在豬的血水中引發感染。記者余采瀅／攝影
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呂男因處理豬腳時，雙手長時間泡在血水裡，加上他沒戴手套保護，導致血水中的細菌經由...
呂男因處理豬腳時，雙手長時間泡在血水裡，加上他沒戴手套保護，導致血水中的細菌經由傷口進到體內造成菌血症，如果未及時使用正確的抗生素治療或延誤就醫，很容易引發敗血症死亡。記者余采瀅／攝影
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患者敗血症發燒
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