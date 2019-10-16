許悔之任興大駐校作家 談文學「是最深刻的安慰」

2019-10-16 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



「文學，是最深刻的安慰，從別人重覆的生命經驗中找到新的動力與無窮的啟發。」中興大學人文與社會科學研究中心10月邀請著名詩人暨書畫家許悔之擔任駐校作家，首場演講許悔之以「美，做為一種強迫症」為題，分享文學對他的意義。

興大活絡校園文藝氣息，激發學生的文學創作能力，每年均舉辦作家駐校系列活動，今年適逢興大創校百週年，10月份許悔之駐校期間，將舉辦二場系列演講與二場寫作工作坊，並在圖書館B1興閱坊舉辦駐校作家書展，與興大師生展開密切的文學對話。

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許悔之一生從事寫作、創作、出版與編輯，首場演講分享他的文學之路，10月29日第二場演講「就在此時，花睡了」則將分享他近年投入的手墨創作。

開幕式許悔之特別題贈親書手墨，「你的靈魂是我累世的眼睛，除了詩和祝福，我別無更珍貴之物」，慶賀中興百年校慶。他說，靈魂皆有其缺陷，但要懂得去辨識、認識自己的心。

許悔之分享，他了解自己個性中的焦躁，因此藉由抄經，平穩、放慢自己的步伐，對他而言，心就像弦，拉太緊會斷，放太鬆又發不出聲。

許悔之曾獲多種文學獎項及雜誌編輯金鼎獎，曾任《自由時報》副刊主編、《聯合文學》雜誌及出版社總編輯，現為有鹿文化事業有限公司社長，創作以新詩、散文為主，亦涉及兒童文學領域，同時也是優秀的文學編輯，主編文學雜誌，出版文學書籍，亦頗獲好評。