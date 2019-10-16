通勤族注意！搭捷運不想被白眼 這些NG行為不要犯

2019-10-16 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北捷運快速又便利的特性，是許多通勤族首選交通工具，但搭捷運時有哪些行為令人超反感？有網友在網路上分享搭捷運的NG行為，常見情形包括「背後背包不拿下來改手提」、「邊走邊滑手機，走到一半定格不動」、「硬要在最後一秒硬擠進爆滿車廂」等。

搭捷運時，有些人的行為總是讓人感到很無奈，有網友分享，「尖峰時間後背包碰來碰去，改手拿大家都輕鬆啊」，也有民眾認為，「明明車廂內還有空間，卻硬要擠在門口，真的很煩」，上述行為若只是影響乘客，還能「溫良恭儉讓」忍耐一下，但如果影響列車運行，恐怕就麻煩了。

其中，北捷長期宣導後背包改手提，不只後背包在人潮眾多時容易影響其他乘客，包包上的小吊飾也成為車門卡到異物的一大兇手，據北捷統計，車門異常原因，超過5成以上是「車門卡異物」導致無法正常開關。

以106年為例，車門異常件數為65件，其中33件是異物造成；107年車門異常件數為62件，卡異物件數則為37件，再進一步分析，最常見卡住車門的異物是旅客背包上的小吊飾。

北捷表示，針對後背包改手提、多往車廂內移動及走路不要滑手機等行為，即日起將進行1個月的第2波擴大宣導，全線車站的保全及清潔人員，尖峰時段將穿起「後背改手提，你我有空間」、「後背改前背，你我都安全」背心，搭配「上下車別低頭」字樣提醒旅客。