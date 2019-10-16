視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



51歲蔡姓會計師，因工作常需緊盯電腦和文件，近幾個月來覺得視力快速減退，配新眼鏡時發現右眼視力可矯正至1.0，左眼視力卻僅能矯正至0.3，甚至看物體還有扭曲變形的感覺，經眼科醫師檢查後才發現左眼有黃斑部增生膜，導致黃斑部產生皺褶且厚度已是正常的兩倍，接受玻璃體切除併增生膜移除手術，視覺扭曲的症狀改善，視力也逐漸進步至0.8。

台大醫院新竹分院眼科醫師林暄婕表示，眼睛的構造如同照相機，視網膜扮演底片的功能，而黃斑部位於視網膜中央的部位，是視力最重要的區域。黃斑部增生膜指的是黃斑部表面有不正常的增生纖維膜，纖維膜會造成底下視網膜組織的扭曲變形，因此又稱為黃斑部皺褶。纖維膜的增生過程緩慢，早期大多沒有症狀，等到增生膜逐漸變厚才開始造成視力模糊，或視覺扭曲變形。

黃斑部增生膜的成因大部分與年齡有關，而視網膜裂孔、剝離、曾接受過眼內手術或雷射、視網膜血管阻塞等，也都可能導致黃斑部增生膜產生。診斷方式則需藉由散瞳後，眼科醫師使用眼底鏡直接檢查黃斑部，或加上視網膜光學斷層掃描儀(OCT)輔助檢查肉眼不易觀察的早期變化。

林暄婕指出，增生膜過程緩慢，初期多以觀察追蹤為主，若造成明顯視力減退或視覺扭曲症狀影響生活，則建議手術治療，將玻璃體清除並移除增生膜。一般術後要數個月的時間讓變形受損的網膜組織及細胞復原，視力才會慢慢進步。

醫師表示，民眾平時可利用簡便的方式自我評估黃斑部的疾病，如使用「阿姆斯勒方格表」或是注視家中磁磚等方格線條，輪流遮蔽一眼觀看，若發現模糊、線條扭曲變形等情形，應盡速至眼科門診檢查，以免延誤疾病的治療時機。

另外，醫師也建議均衡飲食保護眼睛，可多攝取深海魚類、深綠色蔬菜如菠菜、甘藍菜、芥藍菜、橘黃色蔬菜如胡蘿蔔、南瓜、甜椒，及堅果、水果等天然食物。

阿姆斯勒方格表使用說明：

1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。

2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。

3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。

4. 重複步驟1至3檢查左眼。

當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，盡快找眼科醫生作詳細檢查。