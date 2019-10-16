電子煙青少年流傳高 國健署：多措施防治

2019-10-16 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



學者與醫師今都呼籲，使用電子煙具成癮性、對健康危害外、也無法證明使用電子煙就能戒菸，且在台灣尚未合法，民眾不應貿然使用。

國民健康署表示，目前將電子煙納入菸害防制法已在立院一讀，目前則已採邊境攔檢、警政與地方政府通報、教育機關宣傳等方式，並可依情節以藥事法、菸防法開罰，民眾不應使用、並接觸來路不明的電子煙。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，她剛從立院過來，早上仍對電子煙納入菸防法，包含禁止輸入、販賣等細節與委員討論，希望委員可跨部會動員，早日三讀完成修法。

羅素英說，據英、美、加國資料顯示，電子煙恐增加青少年吸菸率；而電子煙因外觀樣式多（原子筆或3C款）、口味多種（多為水果味），很受國高中生歡迎而流傳。為防止青少年避免菸害，目前國健署在國際運輸採邊境攔檢，並透過警政系統追查，也與地方政府通報宣導，同時也已行文教育部請各學校單位以海報、課程等方式倡導。而若有輸入、販賣等情節，可視是否含尼古丁成分，依藥事法、菸防法開罰。

羅素英說，對於吸菸成癮者，除可轉介至醫院戒治外，國健署也已與醫師研擬電子煙的戒治服務中，呼籲民眾不應使用、並接觸來路不明的電子煙。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康