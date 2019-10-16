影／電子煙能戒菸？ 專家：無法證實 且對人體有害

2019-10-16 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



吸菸對身體百害無一利，而新興菸品電子煙也是一樣，都會對人體健康造成危害。陽明大學藥理學科暨研究所助理教授王湘翠表示，電子煙在台灣尚未合法，目前國際間研究時間短、未有完整科學研究佐證，且具成癮性、對健康危害外、也無法證明使用電子煙就能戒菸，民眾不應貿然使用。

台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，以國外數據來看，電子煙發展後，紙菸的族群雖有減少，但比例有限，且並無法證明與使用電子煙的相關性；另外，數據也顯示有電子煙後，美國高一生五人中就有一人使用、高三生四人中就有一人使用，可見在青少年間流傳快速。

由台大社政中心所創立的新興科技媒體中心，今舉行記者會，邀來學者與醫界對近期電子煙所引發健康危害釋疑。王湘翠表示，她是紐約大學湯猛雄教授的電子菸危害研究團隊成員，電子煙的爭議從近期美國爆發多起急性肺損傷開始，截至目前統計，美國本土已有1299起肺部疾病疑與使用電子煙有關，並發生26起死亡案例。

王湘翠說，但現實上要評估電子煙安全性有四大困難，目前多為動物實驗，成果並非在人體上就適用；電子煙產品種類太複雜；而目前都是短期研究（十年內），缺乏長期暴露實驗；另，部分研究經費來源為菸商，可能具有利益衝突，故仍得謹慎看待。

台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，以國外數據來看，電子煙發展後，紙菸的族群雖減少但有限，且並無法證明與使用電子煙的相關性；且美高中生使用率高，可見在青少年間流傳快速。記者簡浩正／攝影 分享 facebook

賴志冠說，電子煙的使用與抽菸族群下降並無相關性，但國外數據也顯示，尼古丁依賴的族群正在擴大；且世界各國對於電子菸之規範仍分歧，英國與歐盟對其尼古丁劑量有明確規範，美國則未有確切規範；而台灣則因尚屬非法產品，更無法確認電子煙中尼古丁含量多寡。

但在臨床上，賴志冠說有部分民眾是想透過電子煙來戒菸，但事實上，當擺脫紙菸後，卻會形成對電子煙的依賴；另有部分民眾則認為吸食電子煙的危害程度較低，但卻不知裡頭除尼古丁外，另包含香料、化學物質，對人體危害嚴重程度，都還屬於研究進行式，故不應作為替代品。 陽明大學藥理學科暨研究所助理教授王湘翠（左）表示，電子煙在台灣尚未合法，目前國際間研究時間短、未有完整科學研究佐證，對人體有害外，也無法證明使用電子煙就能戒菸，民眾不應貿然使用。記者簡浩正／攝影 分享 facebook

※ 提醒您：抽菸，有礙健康