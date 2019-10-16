親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

恐中症蔓延中亞：哈薩克抗衡中國的「天朝恐懼

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

婦團籲政府正視「痛痛女孩」 國健署擬做流行病學調查

2019-10-16 11:19聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella今年年初勝訴，衛福部決定再上訴。原告Bella的父親與其他受害者家屬今現身，表示原本健康女兒施打子宮頸癌HPV疫苗，卻罹患關節炎，每天吃大量類固醇止痛，「孩子痛到每天都想自殺」。與婦團共同呼籲留意疫苗傷害可能，要求政府正視不良反應患者的存在，提供協助。

台灣女人連線與立委林淑芬今偕同受害者家屬召開記者會，讓外界知道Bella恐不是台灣唯一的「痛痛女孩」。在Bella經歷公諸於世後，陸續有六名不良反應個案也挺身而出，其中包含Celine和Penny，她們的經歷與Bella大同小異，受害者家屬選擇站出來，希望不要再有不知情的孩子變成犧牲品。

Penny和Celine的媽媽都說，因孩子在國中發病，起初都以為是「成長痛」或「運動傷害」，Penny是今年5月底接種二價疫苗第二劑，身體突出現疼痛；Celine的媽媽說，她的女兒原是跳遠選手，五年前接種四價疫苗第三劑發病，「現在她的關節比氣象局還準」，一變天就痛到下不了床，甚至被迫放棄就讀大學機會。

國健署去年起將公費HPV疫苗擴及全台，當初強調會將國內外不良反應資訊充分告知接種對象。但台灣女人連線常務理事黃淑英指出，衛福部提供給民眾的接種說明中，副作用只寫出發燒、暈眩及接種部位紅腫，針對日本疫苗接種者出現慢性疼痛事件，卻表示沒有明確證據說明與HPV疫苗有關。

台灣疫苗接種安全監督協會理事卓淑渝引用保蓓二價疫苗及嘉喜九價疫苗藥廠仿單，發現都有寫明不良反應包含關節痛。甚至藥廠提供臨床研究中，接種四價疫苗組較食鹽水安慰劑組的關節疾病有顯著增加，立委林淑芬表示，HPV疫苗雖具安全性，但並不代表沒有嚴重不良反應，要求政府正視。

衛福部國健署副署長賈淑麗說，揭露正確訊息責無旁貸，將盡速重新解釋HPV疫苗說明書。並承諾偕同我國流行病學專家，進行本土HPV疫苗接種副作用流行病學調查，針對特殊嚴重不良反應案例將提供研究、醫療協助並累積疫苗相關資料，做為未來政策決定參考。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

衛福部提供給民眾的接種說明中，副作用只寫出發燒、暈眩及接種部位紅腫，針對日本疫苗...
衛福部提供給民眾的接種說明中，副作用只寫出發燒、暈眩及接種部位紅腫，針對日本疫苗接種者出現慢性疼痛事件，卻表示沒有明確證據說明與HPV疫苗有關。記者陳婕翎／攝影
分享
台灣女人連線與立委林淑芬今偕同受害者家屬召開記者會，受害者家屬希望不要再有不知情...
台灣女人連線與立委林淑芬今偕同受害者家屬召開記者會，受害者家屬希望不要再有不知情的孩子變成犧牲品。記者陳婕翎／攝影
分享

疫苗衛福部林淑芬子宮頸癌
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:57

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

違法醫材無「法」追？ 立委批衛福部推卸責任

2019-10-16 12:05

影／電子煙能戒菸？ 專家：無法證實 且對人體有害

2019-10-16 11:28

違法骨材流竄 陳時中：「醫材管理法」修法差最後一步

2019-10-16 11:19

市售農產品不合格率8.8% 食藥署提醒買菜回家先浸泡

2019-10-16 11:12

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

交通部：藍色公路不只靠補助 跳島旅遊規畫案年底出爐

2019-10-16 10:27

徒手刮豬毛傷口浸泡血水中 豬肉販高燒險喪命

2019-10-16 10:16

違法骨材流竄突顯管理漏洞 衛福部盼立院速三讀草案

2019-10-16 10:02

北部偏涼短暫陣雨 留意熱帶性低氣壓發展

2019-10-16 07:22

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

基因檢測管理 人類遺傳學會建議四重點

2019-10-16 07:01

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

腸病毒重症再增 又見「大」孩子感染

2019-10-16 00:03

健康你我他 ／菸酒不忌中風 重陽盼老爸恢復健康

2019-10-16 00:03

醫療奉獻獎／曾是李登輝御醫 心臟研究台灣先驅連文彬

2019-10-16 00:03

讓彼此喘息 徵40家庭照顧者互助

2019-10-16 00:03

桃機第3航廈 波浪屋頂、玻璃天窗將取消

2019-10-16 00:02

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

東西線重要鐵道橋 台鐵先體檢這9座

2019-10-15 23:57

秋蟹肥美 醫師建議5種人少吃

2019-10-15 23:45

大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

2019-10-15 22:55

46天限定！11位超人氣角色xFandora角色奇幻世界主題聯展開跑

2019-10-15 20:22

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

國家公園新行銷 網紅員工拍影片

2019-10-15 18:45

鎖冰箱鎖不了失控的食慾 工作讓小胖找到目標

2019-10-15 18:43

他的勸導小心機 600人拒絕再當癮君子

2019-10-15 18:40

捷運站體部分空氣飆紅害 高市府允盤點因應

2019-10-15 18:21

找鑰匙不再大海撈針 新創團隊用這招隨時掌握物件位置

2019-10-15 18:04

桃機地安事件不斷 桃機研擬降低風險機制

2019-10-15 17:48

未公布骨釘骨板批號給院所 食藥署：還在釐清中

2019-10-15 17:46

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

高麗菜、大蒜、花生及九孔等11項進口 擬附原產地證明

2019-10-15 16:53
看更多

熱門文章

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

影／潛水客驚見！章魚誤入巨型螃蟹群慘被分屍

2019-10-16 08:42

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

做體操、腳比YA 看鳥趣攝影獎大呼「這什麼鳥啦！」

2019-10-16 07:35

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

綠島硨磲幼貝復育 50顆全不見

2019-10-16 00:06

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

俏皮版「女王公事包」 LULU GUINNESS讓搞怪優雅並存

2019-10-15 13:14

大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

2019-10-15 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top