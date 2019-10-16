婦團籲政府正視「痛痛女孩」 國健署擬做流行病學調查

2019-10-16 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



國內首例循司法途徑向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella今年年初勝訴，衛福部決定再上訴。原告Bella的父親與其他受害者家屬今現身，表示原本健康女兒施打子宮頸癌HPV疫苗，卻罹患關節炎，每天吃大量類固醇止痛，「孩子痛到每天都想自殺」。與婦團共同呼籲留意疫苗傷害可能，要求政府正視不良反應患者的存在，提供協助。

台灣女人連線與立委林淑芬今偕同受害者家屬召開記者會，讓外界知道Bella恐不是台灣唯一的「痛痛女孩」。在Bella經歷公諸於世後，陸續有六名不良反應個案也挺身而出，其中包含Celine和Penny，她們的經歷與Bella大同小異，受害者家屬選擇站出來，希望不要再有不知情的孩子變成犧牲品。

Penny和Celine的媽媽都說，因孩子在國中發病，起初都以為是「成長痛」或「運動傷害」，Penny是今年5月底接種二價疫苗第二劑，身體突出現疼痛；Celine的媽媽說，她的女兒原是跳遠選手，五年前接種四價疫苗第三劑發病，「現在她的關節比氣象局還準」，一變天就痛到下不了床，甚至被迫放棄就讀大學機會。

國健署去年起將公費HPV疫苗擴及全台，當初強調會將國內外不良反應資訊充分告知接種對象。但台灣女人連線常務理事黃淑英指出，衛福部提供給民眾的接種說明中，副作用只寫出發燒、暈眩及接種部位紅腫，針對日本疫苗接種者出現慢性疼痛事件，卻表示沒有明確證據說明與HPV疫苗有關。

台灣疫苗接種安全監督協會理事卓淑渝引用保蓓二價疫苗及嘉喜九價疫苗藥廠仿單，發現都有寫明不良反應包含關節痛。甚至藥廠提供臨床研究中，接種四價疫苗組較食鹽水安慰劑組的關節疾病有顯著增加，立委林淑芬表示，HPV疫苗雖具安全性，但並不代表沒有嚴重不良反應，要求政府正視。

衛福部國健署副署長賈淑麗說，揭露正確訊息責無旁貸，將盡速重新解釋HPV疫苗說明書。並承諾偕同我國流行病學專家，進行本土HPV疫苗接種副作用流行病學調查，針對特殊嚴重不良反應案例將提供研究、醫療協助並累積疫苗相關資料，做為未來政策決定參考。