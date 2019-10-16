違法骨材流竄 陳時中：「醫材管理法」修法差最後一步

2019-10-16 11:19 攝影中心 記者 攝影中心 記者 林俊良 ／台北即時報導



艾斯博有限公司違法生產7萬餘件骨科醫材事件震驚全國，但至今問題產品批號與流向均不明確，突顯我國現行醫材追蹤的機制大有漏洞。

衛福部長陳時中表示，立委對於與管理相關的條文較無爭議，但對於醫材在哪些地方可以賣、誰可以賣就有不同意見，「就差一點了，盼委員盡快讓這部專法草案三讀通過上路」。