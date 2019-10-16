市售農產品不合格率8.8% 食藥署提醒買菜回家先浸泡

2019-10-16 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



當季盛產蔬果所需要的農藥量會通常較低，因此專家建議多買當季蔬果。報系資料照 分享 facebook

衛福部食藥署今年7、8月與地方政府衛生局共同執行年度市售農產品農藥殘留監測計畫，總計抽驗1001件農產品、進行374項農藥殘留檢驗，結果發現有88件農產品農藥殘留量不符規定，不合格率8.8%，不合格產品的販售地點包括多家知名賣場與地方農會。

衛福部食藥署近日公布7至8月市售農產品農藥殘留監測結果，88件農藥殘留量不符規定的蔬果，包括26項大漿果類、18項小葉菜類、16項豆菜類、15項果菜類、四項柑桔類、四項香辛植物及其他草木本植物、三項核果類、一項根莖菜類、一項瓜菜類。

食藥署南區管理中心技正郭家維表示，針對不合格產品，已責成地方政府衛生局要求賣場下架；同時要求衛生局追查源頭，移請農政機關依法進行農民用藥輔導等源頭管理措施。

過去食藥署向民眾宣導選購蔬果的方法之一是選擇信譽良好的商家，不過抽驗結果清單顯示，不合格產品的販售地點包括知名賣場，如基隆七堵與暖暖、台中大雅與桃園市的頂好超市、台北內湖大潤發均驗出果菜有不符規定農藥；台灣師大與嘉義市的頂好超市驗出豆菜類有不符規定農藥；桃園八德與宜蘭羅東的全聯超市、屏東家樂福均有大漿果類被驗出不符規定農藥，其中羅東全聯有大漿果類遭檢出農藥凡殺同是標準值的14.5倍，台中北區全聯有大漿果遭檢出凡殺同是標準值的22倍。

郭家維表示，由於當季盛產蔬果所需要的農藥量會通常較低，因此一般建議多買當季蔬果，並挑選具台灣優良農產品（CAS）、產銷履歷等可溯源的農產品標章，以提升攝食安全。另外，農產品農藥多屬水溶性，因此建議民眾購買蔬果回家後，可以浸泡10-20分鐘，再用流動自來水沖洗2-3遍，最後再裁切，若須烹煮則可將鍋蓋打開以利殘留農藥隨水蒸氣揮發逸散；至於花草茶飲料，則建議將第一泡茶水倒掉。