親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

恐中症蔓延中亞：哈薩克抗衡中國的「天朝恐懼

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

奇異果富含營養，許多人早晨會切一顆或打成奇異果汁，來補充維生素C。但是卻有民眾表示自己喝了奇異果汁後，不但開始流鼻涕、嘴唇開始紅腫，甚至手臂小腿起紅疹，經過診斷發現原來是對奇異果過敏。

三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉表示，奇異果算是常見引起過敏的水果。聯安預防醫學機構也曾於2016年發表十大過敏食物排行榜，奇異果也赫然入列。

新光醫院營養師李雨珊則表示，目前食藥署規定需強制標示過敏原的水果僅有芒果，但奇異果因有表皮絨毛，可能在處理時接觸到表皮而引發過敏。

盧俊吉表示，會對什麼東西過敏，沒有遇到之前都不知道。他表示過敏反應主要是因為免疫球蛋白E（IgE）的作用，被稱為「過敏抗體」，是引發過敏反應的重要媒介。當人體第一次接觸過敏原時，並不會有過敏症狀，但會刺激身體產生IgE，等下次再接觸到相同的過敏原時，過敏原會與IgE結合，使身體釋放發炎物質，進而產生一連串的發炎反應，引發過敏症狀。

盧俊吉表示發炎反應就像血管漏水，組織液流出來，發生在鼻子就會產生打噴嚏、流鼻水的症狀；發生在肺部，可能引發氣喘；在腸胃道，則可能以腸胃炎表現。

盧俊吉說，若是發現吃特定食物有過敏症狀，就不要再吃，因為難以預料會以什麼樣的症狀表現。如果引發氣喘，造成過敏性休克，可能因此致命。

李雨珊表示，奇異果主要的營養成分為維生素C和膳食纖維，尤其綠色奇異果每100g就含2.7g的膳食纖維。但她表示，其他蔬果也都有豐富的維生素C和膳食纖維，只要均衡攝取，不用擔心因過敏不能吃奇異果而攝取不到足夠的營養素。

奇異果是常吃的水果，但有可能引發過敏，不能不慎。圖／ingimage
奇異果是常吃的水果，但有可能引發過敏，不能不慎。圖／ingimage
分享

過敏原氣喘果汁芒果過敏反應
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:57

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

違法醫材無「法」追？ 立委批衛福部推卸責任

2019-10-16 12:05

影／電子煙能戒菸？ 專家：無法證實 且對人體有害

2019-10-16 11:28

違法骨材流竄 陳時中：「醫材管理法」修法差最後一步

2019-10-16 11:19

婦團籲政府正視「痛痛女孩」 國健署擬做流行病學調查

2019-10-16 11:19

市售農產品不合格率8.8% 食藥署提醒買菜回家先浸泡

2019-10-16 11:12

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

交通部：藍色公路不只靠補助 跳島旅遊規畫案年底出爐

2019-10-16 10:27

徒手刮豬毛傷口浸泡血水中 豬肉販高燒險喪命

2019-10-16 10:16

違法骨材流竄突顯管理漏洞 衛福部盼立院速三讀草案

2019-10-16 10:02

北部偏涼短暫陣雨 留意熱帶性低氣壓發展

2019-10-16 07:22

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

基因檢測管理 人類遺傳學會建議四重點

2019-10-16 07:01

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

腸病毒重症再增 又見「大」孩子感染

2019-10-16 00:03

健康你我他 ／菸酒不忌中風 重陽盼老爸恢復健康

2019-10-16 00:03

醫療奉獻獎／曾是李登輝御醫 心臟研究台灣先驅連文彬

2019-10-16 00:03

讓彼此喘息 徵40家庭照顧者互助

2019-10-16 00:03

桃機第3航廈 波浪屋頂、玻璃天窗將取消

2019-10-16 00:02

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

東西線重要鐵道橋 台鐵先體檢這9座

2019-10-15 23:57

秋蟹肥美 醫師建議5種人少吃

2019-10-15 23:45

大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

2019-10-15 22:55

46天限定！11位超人氣角色xFandora角色奇幻世界主題聯展開跑

2019-10-15 20:22

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

國家公園新行銷 網紅員工拍影片

2019-10-15 18:45

鎖冰箱鎖不了失控的食慾 工作讓小胖找到目標

2019-10-15 18:43

他的勸導小心機 600人拒絕再當癮君子

2019-10-15 18:40

捷運站體部分空氣飆紅害 高市府允盤點因應

2019-10-15 18:21

找鑰匙不再大海撈針 新創團隊用這招隨時掌握物件位置

2019-10-15 18:04

桃機地安事件不斷 桃機研擬降低風險機制

2019-10-15 17:48

未公布骨釘骨板批號給院所 食藥署：還在釐清中

2019-10-15 17:46

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

高麗菜、大蒜、花生及九孔等11項進口 擬附原產地證明

2019-10-15 16:53
看更多

熱門文章

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

影／潛水客驚見！章魚誤入巨型螃蟹群慘被分屍

2019-10-16 08:42

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

做體操、腳比YA 看鳥趣攝影獎大呼「這什麼鳥啦！」

2019-10-16 07:35

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

綠島硨磲幼貝復育 50顆全不見

2019-10-16 00:06

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

俏皮版「女王公事包」 LULU GUINNESS讓搞怪優雅並存

2019-10-15 13:14

大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

2019-10-15 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top