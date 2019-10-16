這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



奇異果富含營養，許多人早晨會切一顆或打成奇異果汁，來補充維生素C。但是卻有民眾表示自己喝了奇異果汁後，不但開始流鼻涕、嘴唇開始紅腫，甚至手臂小腿起紅疹，經過診斷發現原來是對奇異果過敏。

三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉表示，奇異果算是常見引起過敏的水果。聯安預防醫學機構也曾於2016年發表十大過敏食物排行榜，奇異果也赫然入列。

新光醫院營養師李雨珊則表示，目前食藥署規定需強制標示過敏原的水果僅有芒果，但奇異果因有表皮絨毛，可能在處理時接觸到表皮而引發過敏。

盧俊吉表示，會對什麼東西過敏，沒有遇到之前都不知道。他表示過敏反應主要是因為免疫球蛋白E（IgE）的作用，被稱為「過敏抗體」，是引發過敏反應的重要媒介。當人體第一次接觸過敏原時，並不會有過敏症狀，但會刺激身體產生IgE，等下次再接觸到相同的過敏原時，過敏原會與IgE結合，使身體釋放發炎物質，進而產生一連串的發炎反應，引發過敏症狀。

盧俊吉表示發炎反應就像血管漏水，組織液流出來，發生在鼻子就會產生打噴嚏、流鼻水的症狀；發生在肺部，可能引發氣喘；在腸胃道，則可能以腸胃炎表現。

盧俊吉說，若是發現吃特定食物有過敏症狀，就不要再吃，因為難以預料會以什麼樣的症狀表現。如果引發氣喘，造成過敏性休克，可能因此致命。