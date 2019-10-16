交通部：藍色公路不只靠補助 跳島旅遊規畫案年底出爐

2019-10-16 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



交通部長林佳龍上任後，力推藍色公路，甚至祭出補助計畫，可惜並未反映在暑假期間蘇澳往返花蓮的乘載率上。對此，交通部政務次長黃玉霖說，行銷必須持續，除了將補助從今年延長至111年，還要推出「跳島旅遊」，預計年底初步規畫案就會出爐。

「藍色公路觀光不是只有補助措施。」黃玉霖說，現階段除了加強行銷蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，讓更多民眾知道外，交通部目前也正在規畫「藍色公路跳島旅遊計畫」，相關單位都在盤點適合的港口。

黃玉霖說，台灣環島旅遊條件不會比加勒比海差到哪裡去，加上時機也算成熟，因此在交通政策白皮書中納入跳島旅遊計畫，該計畫實施後，遊客可以同時飽覽七大港區美景。

黃玉霖說，現階段規畫母港為基隆港和高雄港，環島東線則有蘭嶼和綠島，西線則為澎湖、金門、馬祖，未來遊客想跳島有兩條路線選擇，一是先經過東線，二是先經過西線，希望可以營造出「探險型」觀光，提升藍色公路能見度。

黃玉霖說，目前計畫是用6000到1萬噸跳島旅遊的航線，也就是載客人數落在300到500人，也不排除將澎湖一號碼頭延伸到5萬噸，可容納1000到2000人的船，一切以「培養客人」為優先。