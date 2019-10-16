補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



補助也起不了作用！交通部今年推出蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，暑假搭乘麗娜輪往返蘇澳及花蓮，票價最低八折。不過根據資料顯示，7、8、9月平均載客率反而低於去年，甚至出現只有22.29%乘載率，跟去年有到80.07%盛況天差地遠。對此，交通部說，的確宣傳力道不足，會再檢討及加強。

交通部6月初公布蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，該補助為期一年，搭乘麗娜輪，一般票打八五折、學生票八折，及結合住宿、觀光等，推出多元套裝優惠，希望可以促進今年暑假（6月15日到9月20日）及明年寒假（目前暫定2月1日到29日）搭乘率。

該補助計畫上路後，航港局預期能增加3%載客率。不過，據取得資料顯示，7、8、9月平均載客率反而低於去年，成長率不及3%。7月份蘇澳到花蓮程載率66.45%，花蓮到蘇澳42.81%；8月蘇澳到花蓮乘載率55.21%，花蓮到蘇澳39.21%；9月蘇澳到花蓮77%；花蓮到蘇澳22.29%。

對此，航港局說的確沒有達到預期，問題出在宣傳力度低，「100萬的預算都還沒有用到」，加上海運本來就存在許多不確定性，會去檢討如何行銷，希望可以把載客率反映在明年寒假上。

另外，航港局說，交通部長林佳龍已指示延長補助，未來三年（到111年）皆有補助，以培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。

對此，交通部政務次長黃玉霖表示，這次補助計畫的確行銷要加強，藍色公路的宣傳是要持續的，「而且旅遊路線的建立本來就不是一年那一次」，要讓客人想要真的回來再坐一次才是成功。

黃玉霖說，交通部已經確定要將補助延長至三年，該試辦補助納入藍色公路十年發展計畫（109年到118年）的藍色公路航線開闢獎勵計畫中。至於是否只在寒暑假實施補助，他說「暑假是一定有的」，其他時間點則是要請廠商評估是否適航，畢竟冬季航行條件沒有那麼好，這些都要考慮到。