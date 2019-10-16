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第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

熱帶性低氣壓TD26最快可能今天成為颱風。圖／中央氣象局提供
熱帶性低氣壓TD26最快可能今天成為颱風。圖／中央氣象局提供
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未來7天都是東北風影響的天氣，北部、東半部雲多容易下雨，中南部地區天氣穩定，北台灣今天清晨低溫21度，是本周感受是最涼的一天。另外，今年第20號颱風浣熊最快今天生成，預計周末最接近台灣，中央氣象局表示，從路徑來看對台灣影響不大，但是預期東半部水氣會增加，會增加降雨，但影響程度多大還要持續觀測。

目前菲律賓東方海面上形成一個熱帶性低氣壓TD26。中央氣象局預報員陳建安表示，目前這個熱帶性低氣壓的結構還好，現在它離陸地還遠，還有一點發展機會，若發展將成為今年第20號颱風浣熊，未來路徑大致上是趨近巴士海峽，不會直接影響台灣。

陳建安表示，目前看來19、20日也就是本周末這個熱低壓或者颱風到菲律賓、巴士海峽位置上，會是最接近台灣的時候，影響方面，東部水氣會增多，其他地方影響不大。

未來一周天氣方面，周四、周五水氣較多，北部及東北部地區降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率，花東地區也有局部短暫雨；周末水氣減少，且風向轉呈東北東風，降雨以東半部為主，然而北部雲還是多，仍有局部短暫雨，只是降雨間沒這麼長。陳建安表示，下周一、下周二東北風稍減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨。

氣溫方面，各地清晨感受偏涼，全台低溫約21到24度之間，今天清晨北部低溫有21度，是感受最涼的一天，白天高溫方面，北部約26到30度之間，中南部32到34度之間。

低溫颱風
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