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北部偏涼短暫陣雨 留意熱帶性低氣壓發展

2019-10-16 07:22聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

今天台灣持續受東北風影響，天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，迎風面的桃園、大台北地區、基隆和宜蘭都是以多雲時陰為主，東北部的基隆、大台北地區東側及宜蘭有局部零星短暫陣雨。

今天白天還算舒適，溫度約26到28度，他說，主要是因為日曬減少及北風帶來涼空氣的關係，白天的升溫不顯著。清晨和夜晚稍有涼意，仍然只有22到24度，早出晚歸要記得多搭件薄長袖或外套。沿海則要留意風浪較大，有八到十級強陣風，要特別注意安全。

新竹以南相對雲量較少，為晴到多雲的穩定天氣，尤其台中以南更是相對晴朗，不過高雄和屏東山區有局部午後熱對流發展。

另外要特別留意的是日夜溫差，他說，今天清晨中部許多地方的溫度都只有20到22度，溫度甚至比迎風面的北部低，南部稍微溫暖一點還有23到25度。中午各地則普遍多有30到32度，像夏天一樣。建議出門也要多帶件薄長袖或外套，早晚通勤時能穿上，以免入夜之後降溫快，容易著涼。

賴忠瑋說，今天主要影響台灣的天氣系統，是北方冷高壓外圍帶來的東北風，冷高壓的中心在山東半島到蒙古一帶，距離台灣很遙遠，不過冷高壓的範圍較大，使得台灣及中國東南沿海都吹東北風。預計這樣的天氣還會持續到周日或下周一，而且明天起到周六的東北風還會再增強，迎風面雲量會比今天多，雲層也較厚，降雨機率提高，迎風面有陣雨，周日東北風才會再減緩，台灣附近水氣減少。

另外要留意的是菲侓賓東方海面的熱帶性低氣壓，賴忠瑋說，將逐漸朝西北西往菲律賓呂宋島方向前進，未來幾天要注意其是否明顯增強，及外圍環流會不會為台灣帶來影響。

中南部未來幾天都是類似的穩定天氣，受東北風影響較少，除了沿海地區也要留意有較大風浪之外。要特別注意的是空氣品質，他說，沿海裸露的河床可能會因為風大而有揚塵，其他地方則因為背風沉降的穩定天氣，風速微弱且擴散條件差，汙染物容易累積，中午也容易有光化反應，臭氧濃度偏高，容易達對敏感族群不健康的等級，外出活動要特別留意。

桃園、大台北地區、基隆和宜蘭都是以多雲時陰為主，東北部的基隆、大台北地區東側及宜...
桃園、大台北地區、基隆和宜蘭都是以多雲時陰為主，東北部的基隆、大台北地區東側及宜蘭有局部零星短暫陣雨。本報資料照片
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