北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東北部雲量偏多、天氣偏涼，有局部短暫降雨，其中以北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；花東為多雲時晴、有零星降雨的機率；桃園以南則大多為晴時多雲、早晚涼的天氣，午後南部山區亦有零星降雨的機率。北部20至27度、中部21至31度、南部22至32度、東部20至30度。

他說，明天至下周二氣溫先略升再略降、小幅變化，水氣則略為增多；北台灣整體偏濕涼；北部、東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；背風面仍為晴時多雲、早晚涼，午後南部山區有局部短暫降雨的機率。