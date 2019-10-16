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北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北及東北部雲量偏多、天氣偏涼，有局部短暫降雨，其中以北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；花東為多雲時晴、有零星降雨的機率；桃園以南則大多為晴時多雲、早晚涼的天氣，午後南部山區亦有零星降雨的機率。北部20至27度、中部21至31度、南部22至32度、東部20至30度。

他說，明天至下周二氣溫先略升再略降、小幅變化，水氣則略為增多；北台灣整體偏濕涼；北部、東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；背風面仍為晴時多雲、早晚涼，午後南部山區有局部短暫降雨的機率。

他表示，熱帶擾動今晨約在菲律賓東方1200公里海面上；最新(15日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式，模擬其發展緩慢，明天或後天能否被及時命名還不確定，之後的環境將愈來愈不利其發展的。其50次的系集模擬路徑顯示，少部分路徑遭遇西風帶的導引，轉向東北減弱、變性；另一大部分則因受低層東北風導引，折向呂宋島；不至於直接影響台灣。但以目前的擾動結構、大氣環境而言，模式模擬會有比較大的不確定性，還會不斷調整，應持續觀察。

熱帶擾動今晨約在菲律賓東方1200公里海面上。圖／取自氣象局網站
熱帶擾動今晨約在菲律賓東方1200公里海面上。圖／取自氣象局網站
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