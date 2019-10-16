名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 ／台北即時報導



健康是世界上最重要的財富，健康對於一個人來說比什麼都還要重要。想要健康長壽除了飲食控制與心態調整，最有效的方法就是運動與健身。

但運動與健身有許多的注意事項是需要了解，為此新光人壽慈善基金會邀請網路健身紅人「筋肉媽｣媽與「一休｣講解運動的眉眉角角。

「筋肉媽媽｣過去是電視製作人，生過孩子加上年過30，堪稱最難瘦的體質，但透過續的運動，3個月練出六塊肌，產後更投入健身領域，透過社群分享健身與瘦身心得，吸引上萬粉絲按讚。肌肉媽媽將於現場教導大家如何運動健康瘦。

「一休｣原本是87公斤的宅男，為了追求現在的老婆，因此開始跑步，並且愛上運動。瘦了25公斤開始新的第二人生。開始在網路幫助數以萬計的粉絲成功減重，幫助更多的人透過飲食、運動達到瘦身人生。

新光人壽慈善基金會將於北中南共舉辦四場次講座，歡迎揪伴報名參加，一起享瘦健康。

報名專線：

新光人壽慈善基金會 02-2389-5858 分機 3795-3797（平日09:00-18:00）

名人健身講堂

【台北場】

講座時間：10月18日（五）18:30-20:30

講座地點：台北市大同區承德路三段186號7樓（新光承德大樓）

講者：筋肉媽媽

【台中場】

講座時間：10月26日（六）14:00-16:00

講座地點：台中市南區復興路三段456號12樓（台中新光復興大樓）

講者：筋肉媽媽

【台南場】

講座時間：10月25日（五）18:30-20:30

講座地點：台中市南區復興路三段456號12樓（新光台南運河大樓）

講者：一休

【高雄場】

講座時間：10月26日（六）14:00-16:00

講座地點：高雄市新興區七賢一路249號20樓（新光高雄七賢大樓）