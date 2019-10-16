基因檢測管理 人類遺傳學會建議四重點

2019-10-16 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ／台北即時報導



衛福部計畫年底前公告特管辦法，管理坊間基因檢測亂象。中華民國人類遺傳學會理事長、馬偕醫院小兒科資深主治醫師林炫沛指出，基因檢測發展，有助我們了解癌症、先天性遺傳或代謝疾病等成因，並找到治療方法，但基因檢測高度專業，且技術尚在發展，期待衛福部提出合理的管理方法，並讓民眾有正確的認知。

18年前，人類基因組工作草圖發佈，當時集結全球精英耗費將近20年才得以完成，如今人體來自父母的基因序列60億對，只要一周左右的時間即可完整定序排列。林炫沛指出，科技進步，未來基因檢測發展至臨床應用一定愈來愈普及，但目前尚處於較早期的階段；同樣的技術，雖可用於不同領域，但每個領域都需要專業做為後盾。

林炫沛舉例，雖然他專長是小兒遺傳，但有時患者面臨的問題可能與心臟、腎臟、神經系統等其他專科有關，此時必須透過不同專業間攜手合作解讀，才能提供對患者最好的診斷與治療建議。

林炫沛也說，最近三到五年，基因檢測科技進步飛快，針對複雜的先天性異常、代謝重症等疾病，已展開國家型研究計畫；而基因檢測除了實驗設備、技術要到位，同時也必須建立完整即時的資料庫，協助判讀。

他指出，「異於過去認知的標準序列，並不等於就是有疾病。」對於整體基因構造與功能，我們目前所知仍太少，還需要有更多更深入的了解；也就是說，定序技術層面的進展速度，遠遠超過我們對於各式各樣新發現之「序列異常」與致病關聯性的判斷。

到底政府應如何管理？民眾應如何看待基因檢測？中華民國人類遺傳學會凝集專家共議，做出以下四點建議：

1. 基因檢測在單一基因遺傳性疾病的臨床價值已無庸置疑。部分癌症基因變異、藥物基因體學及危險性因子與臨床相關性已有實證，在專業團隊審慎的判讀運用下，確實有助於疾病的精準醫療。

然而對於相對複雜、多基因遺傳之「人類性向基因（例如：音樂、藝術、運動、數理的天賦）」，目前臨床預測準確率仍然不足，有待更進一步廣泛而深入的探討，因此尚不宜浮濫使用。

2. 基因檢測的施行，應由專科醫師依據個案的臨床狀況，選擇適當的方式進行，施測前後並應安排妥善的遺傳諮詢。

3. 基因檢測結果的判讀，應由受過相關遺傳學訓練的專業人員為之，並由遺傳科醫師或受過相關遺傳學訓練的次專科醫師簽署報告。