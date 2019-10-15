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今夜「大樂透」開獎 頭獎上看7.2億

2019-10-15 21:11聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

連槓22期大樂透今晚開獎，累積頭獎上看台幣7.2億元，第108000090期大樂透，得獎號碼為「13」、「21」、「28」、「35」、「37」、「38」，特別號「33」，想成為億萬富翁的民眾，快拿起手邊彩券兌獎去。

連槓22期大樂透頭獎上看7.2億。聯合報系資料照
連槓22期大樂透頭獎上看7.2億。聯合報系資料照
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大樂透彩券頭獎
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