46天限定！11位超人氣角色xFandora角色奇幻世界主題聯展開跑

2019-10-15 20:22 聯合新聞網 台北訊



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誰說過了暑期就沒有值得一去的打卡新景點？誠品站前店今年週年慶活動期間，特別邀請Fandora Shop與11位當紅明星角色，打造最新「角色奇幻世界」主題體驗展區（10/5~11/4）可以跟角色拍照與互動，還可以在Fandora Shop的首間實體店買到貓貓蟲咖波、ㄇㄚˊ幾、白白日記、卡娜赫拉的小動物、BT21、寶可夢...等海內外明星角色期間限定商品，讓粉絲拍得痛快又能好好買，體驗與血拼一次滿足！想知道有什麼好玩、好逛的，就趕快一起來看看吧。

超人氣角色出沒！夢幻體驗穿廊與互動拍照牆限時展出

走在誠品地下街通往機場捷運出口（K12）途中，就能看到等身大的咖波、ㄇㄚˊ幾、好想兔歡迎粉絲與旅客，讓人忍不住大讚「好可愛！」這次夢幻角色穿廊與互動角色拍照牆還準備了四組道具，方便粉絲與旅客都能留念拍照，打卡向朋友炫耀。

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這次參展角色有貓貓蟲咖波、ㄇㄚˊ幾、好想兔、白白日記、奧樂雞、懶散兔與啾先生、花貓大旅社、小學課本的逆襲、小小浣熊 、懶得“鳥”你、正能量企鵝。當然，想要單拍或一次跟多位角色合拍也沒問題！特別注意體驗展區只有展出一個半月，想來的朋友趕緊帶上同伴到誠品地下街走一趟吧！

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這次Fandora Shop為了紀念首間實體店以及展區開幕，特別與中小企在角色聯展合作，將多位角色結合最新AR技術，透過動態照相框取景，就可以把喜歡的角色保留在手機隨時跟它合照，現在只要完成小小通關任務，除了可以帶走AR相框外還有限量主題角色貼紙可以拿。

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不只好拍更是好買！海內外人氣角色周邊、超夯期間限定商品一次擁有

本次為了慶祝大展與首間實體店開幕，特別準備多項慶祝活動，除了首次登場的人氣角色周邊、超夯期間限定商品外，還有特殊優惠以及加碼贈品。接下來就一起看看本次重點必買商品！

2019年9月Fandora與「貓貓蟲咖波」聯名推出獨家造型短襪，首次在實體店面亮相。限量發售，想讓咖波吃腳腳的粉絲絕對不要錯過！

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「寶可夢」超人氣冬季服飾經典復刻，訓練家收藏最後機會，期間限定販售只到年底。

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遠從日本來台「正能量企鵝」的正版日貨商品，不但療癒感十足更能感受到正能量企鵝在日本的超高人氣！

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活動資訊：

聯展地點：誠品站前店 近藝文西廣場店舖地點：誠品站前店 誠品風格文具館正對面聯展展期：2019/10/5~2019/11/14營業時間：週一至週日 10:00~22:30