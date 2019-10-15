他的勸導小心機 600人拒絕再當癮君子

2019-10-15 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北即時報導



比起單純勸說病患戒菸，針對不同年紀、背景的病患擬定「勸說策略」，可提高戒菸成功率。

獲得戒菸服務王特別獎，雲林基督教醫院心臟內科主治醫師丁革新，投入門診戒菸5年，幫助近600人戒菸，成功率高達五成，較醫院成功率三至四成還高，是心臟科推戒菸的領頭羊。

丁革新說，曾遇過50多歲的男性病患，菸齡30年，血管阻塞反覆做心導管，家人很擔心，起初父親願意為女兒戒菸，但女兒交男友後，父親很擔心，便又吸菸紓壓，於是丁革新就勸說：「戒菸能減少疾病惡化，讓你持續陪伴家人」，果然患者戒菸後，心血管疾病受到控制。

可惜病患後來罹患口腔癌過世，丁革新感嘆，女兒不捨父親，直說若父親能早點戒菸，或許不會罹癌，也可以看到她結婚。

在中南部隔代教養家庭多，丁革新觀察，面對年長的吸菸病患，可用避免孫子吸二手菸，勸他們戒菸；而對年輕病患，也可以用太太和孩子的健康為重點，打動病患。勸說戒菸的時機也是關鍵，通常在病患胸悶、休克送醫做心導管治療時，積極勸導戒菸，接受度較高。

「戒菸是團體戰」新光醫院心臟內科主任邱俊仁表示，單靠個人意志力，戒菸成功率約5%，若透過專業協助成功率可提高至三到四成。