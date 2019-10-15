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畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

美國賓州大學研究指出，若試圖透過放鬆活動來降低焦慮，可能因為焦慮的過程被打斷而更...
美國賓州大學研究指出，若試圖透過放鬆活動來降低焦慮，可能因為焦慮的過程被打斷而更加焦躁。示意圖／ingimage
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美國賓州大學心理學教授紐曼的研究顯示，試圖放鬆可能反而會讓一個人更加焦慮。研究指出，若試圖透過放鬆活動來降低焦慮，可能因為焦慮的過程被打斷而更加焦躁。紐曼表示，一般人擔心某事會發生而焦慮，但通常最後某事都不會發生，因此不強行阻斷焦慮，對身心比較有益。

焦慮失調症

根據《每日醫學新聞》報導，美國賓州大學心理學教授紐曼先讓受測者做放鬆運動，然後觀看了會挑起恐懼或悲傷情緒的影片。觀看影片後，每位受測者都填寫了問卷，紀錄自己的心情。爾後，研究者再要求受測者做放鬆運動，並再度填寫問卷。

結果顯示，患有焦慮失調症的受測者在情緒波動上幅度最大，而且在做完第二次的放鬆運動後，仍然明顯感到焦慮，並沒有因此而舒緩心情。學者將此現象稱為「放鬆誘發性焦慮」，發現此種焦慮反而在理論上最需要放鬆活動的焦慮失調症患者身上出現。

焦慮能避免壞事發生？

《IFL科學》指出，雖然學界仍不清楚放鬆誘發性焦慮的確切成因，但他們認為可能與「對比避免理論」有關。對比避免理論認為，有焦慮症的患者，會懼怕從正向、中庸的情緒狀態中跌落到負面情緒中。

紐曼教授表示，人們因此會刻意地讓自己保持焦慮，如此一來才不會讓自己陷入好情緒、壞情緒的循環當中。「因為我們擔憂的事情大多不會發生，因此顯示我平常的擔憂是有用的，所以我該繼續擔憂，才能避免壞事發生」，紐曼如此解釋。

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