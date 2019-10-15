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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

醫師勸戒菸 4個月說動500人

2019-10-15 18:29聯合報 記者張益華／台北即時報導

文獻證實，預防心血管疾病首要方法是戒菸，為了增強病患戒菸動機及成效，全台超過百位心臟科醫師加入戒菸行列，醫師主動在診間關心病患戒菸，並請衛教師協助追蹤。

為鼓勵醫療人員投入，國健署與中華民國血脂及動脈硬化學會2018年合辦「提供心血管疾病病人戒菸服務」競賽，12家醫學中心、8家區域醫院、129位心臟科醫師參與，短短四個多月幫助超過500位民眾接受戒菸服務，成為國內首次創新的戒菸推動方案。

血脂及動脈硬化學會榮譽理事、馬偕醫院總院副院長、心臟內科主治醫師葉宏一表示，國內45歲以下心肌梗塞患者，吸菸比率高達七成，為降低心血管疾病復發，由心臟科醫師直接協助戒菸，較了解病人狀況，即時衛教、勸導戒菸，避免吸菸影響病情帶來龐大醫療成本，據統計，戒菸患者一年內心肌梗塞機率降低50%，一個月內再住院率減少30%。

葉宏一也發現，僅靠衛教師勸病患戒菸，成效有限，病患認為「醫師沒有叫我戒，我為何要戒菸?」，因此從心臟科醫師著手，訓練醫師取得戒菸資格及問診技巧，只要花短短幾分鐘，策略性說服病患戒菸，並不會耗費太多時間。

獲得戒菸服務王金獎，新光醫院心臟內科主任邱俊仁表示，心臟科醫師直接請病患戒菸成效更佳，已有不適症狀的病患較能感同身受因吸菸帶來的身心危害，尤其很多重症病患面臨反覆胸痛、急診、心導管治療和住院，高醫療支出也會加強戒菸動力。

以新光醫院為例，心臟科門診三個月幫助逾百人接受戒菸服務，半數是邱俊仁執行，即便病患很多，他仍親自詳細對病患分析戒菸的利弊得失，超過一半病患立刻答應戒菸，心臟科醫師直接開立戒菸藥物、預約回診和請衛教師追蹤，病患順從性也較高。

願意接受戒菸的人數增加，困擾是衛教師數量不足，葉宏一說，由於衛教師多在家醫科戒菸門診，因此他在馬偕號召心血管專科護理師、個管師加入戒菸服務，進行衛教，並以獎勵方式，增加醫護人員推動戒菸誘因。他也補充，從心臟科推廣戒菸成效極佳，未來將擴大至腦中風、腎臟等科別，全面推動戒菸，讓想戒菸的民眾能真正放下菸癮，遠離疾病。

中華民國血脂及動脈硬化學會舉辦「提供心血管疾病病人戒菸服務」競賽，新光醫院心臟內...
中華民國血脂及動脈硬化學會舉辦「提供心血管疾病病人戒菸服務」競賽，新光醫院心臟內科主任邱俊仁(左)，獲戒菸服務王金獎，雲林基督教醫院心臟內科主治醫師丁革新(右)獲特別獎。圖／血脂及動脈硬化學會提供
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戒菸醫師心血管疾病
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