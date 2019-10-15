找鑰匙不再大海撈針 新創團隊用這招隨時掌握物件位置

2019-10-15 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



新創團隊近年百花齊放，但要將產品從「概念」落實到「作品」，最後成為可量產的「產品」，其實中間需要經過層層挑戰。為了協助硬體新創團隊能以更容易、更快速的方式跨越創業門檻，在經濟部中小企業處的支持與指導下，林口新創園於今年中正式成立，並與Mighty Net邁特創新基地共同推動「Mighty Net硬體創業加速計畫」，整合軟硬體資源，為新創團隊提供成功走入市場的加速動能。

此計畫目前已進行至第二期，共協助12組新創團隊，提供設計量產技術的專業諮詢服務。10月15日首度於林口新創園舉辦展示交流會，其中，串雲科技開發的「tracMo追蹤器」，除了能讓找不到的物品發出鈴聲，不再大海撈針在包包裡找鑰匙之外，搭配tracMo Station使用，還可輕鬆檢視所有藍牙裝置位置；還可應用在居家安全上，分享家人間的定位以防小孩或長者走失。邁雅設計開發的「FORMART智慧真空成型機」，則透過彩色圖示的操作介面，全部自動化操作，還內建完整的塑板資料庫，打造連小學生都會用的桌上型工具機。而巨彬創新SAMURAI智慧安全頭盔，則具有藍牙語音功能，還可感應亮燈，預計在2020年第2季正式登上募資平台。