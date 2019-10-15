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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

照顧者應週休一日 家總推長照家庭互助喘息

2019-10-15 18:18中央社 台北15日電

隨失能人數攀升，照顧問題也浮出檯面。為了讓照顧者得以休息，家總盼推動家庭照顧者「週休一日」政策，並推出「互助喘息」試辦計畫，媒合照顧者互相支援、爭取喘息空間。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天舉辦記者會，家總秘書長陳景寧表示，所謂「喘息服務」是讓家庭照顧者獲得短暫、間歇性休息機會的預防性措施，國內外研究都顯示，適當喘息能讓照顧者獲得身體休息、心理紓壓、擴大社交、減少孤立，鼓舞照顧士氣，而且喘息服務最好能在出現照顧危機前提早介入，因此家總多年來提倡「家庭照顧者週休一日」的喘息政策。

陳景寧說，根據統計，目前全國約80萬名失能、失智老人及身心障礙者中，有13萬人使用長照居家服務或日照服務，10萬人使用機構服務，24萬人聘僱外籍看護工，33萬人由家人獨力照顧，扣除住宿長照機構與獨居長者，估計喘息服務潛在需求者有多達65萬人。

陳景寧指出，過去衛福部規定聘僱外籍看護工家庭，必須有連續30天以上空窗期才能申請喘息服務，但9月已宣布放寬失能程度第7或8級者的移工家庭得不受此項限制，估計有18萬人受惠；然而，目前喘息服務量僅約5萬人，面對18萬人需求恐有「看得到、吃不到」疑慮，且各縣市喘息服務量也有相當大的落差。

政治大學社工所教授王增勇指出，在現有照顧服務人力下，政府應思考如何「開源」，例如以建立「同儕照顧」模式相同處境的照顧者能更同理彼此需求，打造能放心的喘息機制，或是比照國外作法開放聘僱自己親人。

文化大學社福系教授陳正芬則提議推出「喘息券」，把喘息選擇權歸還給家庭照顧者，讓照顧者了解到喘息的重要性，建立正確的長期照顧觀念，同時也讓服務提供單位看到市場需求與規模，刺激多元創新服務。

陳景寧則宣布將推出以週休一日為目標的互助喘息試辦計畫，徵求家庭照顧者參與培力工作坊，經過腦力激盪、建立共識、訂定公約等過程，由家總協助媒合不同長照家庭形成2人、3人或4人的互助團體，培養自主管理能力，提供緊急人力調派、糾紛調解、危機處理等，想參與試辦計畫的民眾可撥打家庭照顧者關懷專線（0800-507272）報名。

外籍看護長照文化大學
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