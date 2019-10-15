國家公園新行銷 網紅員工拍影片

2019-10-15 18:45 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



國家公園居然也能以網紅員工和社區民眾自拍的影片進行行銷！現今社會上人手一機，每個人都可以自拍影片上傳分享，營建署為了鼓勵民眾紀錄國家公園之美，作為拋磚引玉，集結了國家公園員工與在地民眾的力量，花一年的時間培訓、設計腳本，拍出10部短片並頒發獎項。

營建署副署長陳繼鳴表示，相較於傳統國家公園、自然公園等嚴肅的紀錄片，這10部素人所拍攝的短片都比較詼諧有趣。一開始先由野望傳播學社培訓，學習攝影技法與腳本編寫之後，再將長期收集的影像搭配音樂，剪輯成輕鬆活潑的短片。最後選出最佳劇本、攝影、剪輯、音樂、影片等獎項。

奪得最佳影片與最佳剪輯的「一秒分辨恆春人」，是由在地年輕人腦力激盪，找出恆春的在地方言「憨仔」，訪問外地人與觀光客，藉此辨別是否為恆春在地人。影片中顯示，「憨仔」指的是螃蟹，原來是排灣族對螃蟹的稱呼，久而久之融入閩南語成為當地特有的方言。

紀錄壽山國家自然公園的「軍事管制區請勿誤入」，則是以懸疑片的表現方式，提醒民眾避免誤入軍事管制區導致觸法，讓嚴肅的議題有了令人耳目一新的趣味性。

「Weekend We Care 太魯閣步道志工的假期」則紀錄了一條有溫度的步道，為了避免破壞山坡的穩定，太魯閣國家公園放棄以水泥重機械開發，學習原住民的步道修整技術，集合在地居民在大同大禮興建了一條友善環境的步道。

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