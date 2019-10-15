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桃機地安事件不斷 桃機研擬降低風險機制

2019-10-15 17:48聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

桃機今年地面安全事件不斷，上周桃機地勤人員拖吊阿聯酋一架A380客機時，不慎刮壞飛機鼻輪，機上500名旅客枯等換胎，行程延誤一個多小時。交通部政次王國材、次長祁文中、民航局林國顯局長及航政司長葉協隆等人今視察桃機，認為今年七起事件主要原因在人員未依標準程序操作及裝備失效所致，對於起降架次增加、地面活動忙碌，則將透過航空站安全管理系統會議研擬改善降低風險機制，民航局也將於下周三前出檢討報告。

桃園國際機場近日連接發生地安事件，今年至今共發生5起地安事件及2件違規事件，分別是桃勤三件、中油二件、長勤一件、聯邦快遞一件。為督促相關單位儘速改善，交通部長林佳龍指派政次王國材了解事件原因及改善，王國材今天在祁文中次長、民航局林國顯局長及航政司葉協隆司長陪同下，率員赴桃園國際機場進行視導。

除聽取民航局、桃機公司、桃勤、長勤簡報說明外，並赴D2機坪現地勘查，同時對後續責任檢討及精進作為做成多項指示。桃機王明德董事長、桃勤郭榮宗董事長、長勤蘇榮三副總均表示將盡最大努力，避免類似事件再次發生。

交通部表示，經本日會議討論及實地勘查瞭解，桃園國際機場今年發生地安事件主要原因多為人員未依標準作業程序操作及裝備失效所致。王國材指示，要求桃勤、長勤、中油公司及聯邦快遞應落實遵守標準作業程序，加強人員教育訓練及裝備保養維護，並檢討提出精進計畫。

另針對桃園機場航機起降架次逐年增加所生地面活動忙碌，及場面施工頻繁導致地勤作業複雜度提升等現況，已請桃園機場公司主動積極與各地面作業單位，透過航空站安全管理系統會議研擬改善降低風險機制。另空側航機動態監控系統應如期於今年底完成，且一併檢討提升管理效率，以維護地面作業安全。

交通部表示，地面安全為飛航安全重要的一環，須由民航局、 航空站經營人、地勤業者等各地面作業單位通力合作，就人員訓練、設備維護檢測、安全環境等各面向，持續落實各項作業的標準作業程序，方能確保地面作業安全。後續交通部將持續督導民航局督促航空站經營人及地勤業者，落實各項改善措施與精進作為，以維飛安。

交通部政次王國材、次長祁文中、民航局林國顯局長及航政司長葉協隆等人今視察桃機。圖...
交通部政次王國材、次長祁文中、民航局林國顯局長及航政司長葉協隆等人今視察桃機。圖／交通部提供
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桃園國際機場近日連接發生地安事件，今年至今共發生5起地安事件及2件違規事件。圖／...
桃園國際機場近日連接發生地安事件，今年至今共發生5起地安事件及2件違規事件。圖／交通部提供
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桃園機場民航局桃機
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