北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」
台北醫學大學附設醫院爆出開錯刀事件，一位子宮內膜癌復發的婦人，接受北醫附醫邱姓主治醫師治療，卻把胰臟當作腫瘤，引發各界譁然，媒體報導後，北市衛生局及衛福部事後要求北醫附醫提交檢討報告，北市衛生局今回應，經檢視報告後，顯示醫院並未違反相關法規，邱姓醫師則坦言自己經驗不足，對此，北醫附醫表示，現在已提出針對邱醫師的訓練計畫，是否恢復手術權利，將視後續訓練成果再評估。
北市衛生局今針對北醫附醫開錯刀一事說明，媒體報導後，相關單位要求提交檢討報告，北醫附醫也在上周三下班前，準時提交，經檢視報告的內容，醫師在患者手術之前，已經做過手術說明，患者也聽完說明並簽署手術同意書，站在醫療行政與醫療法、醫師法等法規上，院方以及邱姓醫師並沒有違法。
北市衛生局表明，不會針對此案對北醫附醫或是醫師開罰，不過在整份報告中，也坦言自身的經驗不足，才導致切錯組織，不過，為了避免類似事件重演，衛福部額外要求北醫附醫提交檢討報告給予醫策會，由專家學者研議、分析及評估是否有需要檢討改進的地方，並將檢討意見分享給其他醫院，避免相同事件再次發生。
北醫附醫今回應，針對邱醫師經驗不足一事，婦產部已提出邱醫師的訓練計畫，院方也已暫停其手術、急診值班及收治住院病人的權限三個月，上述權限的恢復與否，將依後續的訓練再作評估。
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