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北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

一名婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術卻誤切胰臟。本報資料照片
一名婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術卻誤切胰臟。本報資料照片
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北醫學大學附設醫院爆出開錯刀事件，一位子宮內膜癌復發的婦人，接受北醫附醫邱姓主治醫師治療，卻把胰臟當作腫瘤，引發各界譁然，媒體報導後，北市衛生局及衛福部事後要求北醫附醫提交檢討報告，北市衛生局今回應，經檢視報告後，顯示醫院並未違反相關法規，邱姓醫師則坦言自己經驗不足，對此，北醫附醫表示，現在已提出針對邱醫師的訓練計畫，是否恢復手術權利，將視後續訓練成果再評估。

北市衛生局今針對北醫附醫開錯刀一事說明，媒體報導後，相關單位要求提交檢討報告，北醫附醫也在上周三下班前，準時提交，經檢視報告的內容，醫師在患者手術之前，已經做過手術說明，患者也聽完說明並簽署手術同意書，站在醫療行政與醫療法、醫師法等法規上，院方以及邱姓醫師並沒有違法。

北市衛生局表明，不會針對此案對北醫附醫或是醫師開罰，不過在整份報告中，也坦言自身的經驗不足，才導致切錯組織，不過，為了避免類似事件重演，衛福部額外要求北醫附醫提交檢討報告給予醫策會，由專家學者研議、分析及評估是否有需要檢討改進的地方，並將檢討意見分享給其他醫院，避免相同事件再次發生。

北醫附醫今回應，針對邱醫師經驗不足一事，婦產部已提出邱醫師的訓練計畫，院方也已暫停其手術、急診值班及收治住院病人的權限三個月，上述權限的恢復與否，將依後續的訓練再作評估。

北醫醫師衛生局
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