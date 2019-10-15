高麗菜、大蒜、花生及九孔等11項進口 擬附原產地證明

2019-10-15 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



鑑於部分農產品自中國大陸農產品疑似經第三地轉運來台，農委會增列高麗菜、大蒜、紅豆、花生及九孔等11項農產品，進口時必須檢附原產地證明。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

有鑑於部分農產品自中國大陸農產品疑似經第三地轉運來台，農委會增列高麗菜、大蒜、紅豆、花生及九孔等11項農產品，進口時必須檢附原產地證明，農委會將盡快與相關單會修改海關進口輸入規定，方可實施。

農委會昨邀集相關單位，召開研商增列農產品檢附原產地證明輸入規定會議。

農委會表示，曾接獲業者及農民反映，有部分來自中國大陸農產品疑似經第三地轉運來台，並以第三地名義作為原產地輸入，或將其他進口國檢驗不合格產品轉運來台，因此要求政府加強進口農產品原產地查證，保障我國農民權益。

農委會國際處副處長林志鴻表示，法源部分並不會牽涉修法，只會增列、需要修改輸入規定，因此必須要進行預告公告，農委會會盡快執行，但沒有時間表。

現階段需要檢附原產地證明的農產品包括分蔥(類似紅蔥頭)、蔥仔酥、鰻魚、吳郭魚、牡蠣，這五品項分送在14個進口貨號品項中，另外新增列項目，增列有11項包括蛤蜊、蛤、九孔、高麗菜、大蒜；花椰菜、紅豆、香菇、綠茶、紅茶、花生等11項，將分在31個或號中。

林志鴻表示，產品檢附原產地證明，有很複雜的規定，若未來增列公告後，這些產品進口，沒有檢附原產地證明，可能會由海關罰款，壓貨款，嚴重者也可能會被退運。