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全台無人機開放區域圖資 還差宜基高

2019-10-15 16:50聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

近年國內無人事故不斷，包含衝撞台北101、失控撞傷人，以及闖入機場等事件。民航局於民航法增訂「遙控無人機專章」明年3月31日上路，預估屆時將有2000人通過考照，民航局正在建置無人機全台圖資App，全台22縣市陸續盤點轄內無人機開放及限制區域，截至目前僅缺宜蘭、基隆、高雄，不過各縣市部分採負面表列，民航局盼採盡量採正面表列利於民眾辨識。

據統計，目前彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣等4個縣市政府除限制區域，其餘區域開放；台北市、新北市、台南市等3個縣市政府已初步規畫提供遙控無人機活動區域。連江縣因在航空站四周一定範圍，且其他區域涉及軍事設施亦全面管制，爰全區不開放。

無人機管理新制明年3月底實施，交通部民用航空局今天表示，因為合格術科考場增加，考官也已通過測驗並上陣監考，僅開放公務機關人員參加的前兩階段預考可望提前達成，並在新制實施前將第三階段的法人與媒體納入預考。

因應無人機管理新制將在明年3月31日實施，民航局上月開始舉辦預考，第一階段受理中央機關人員報考，第二階段則為地方機關人員，希望能在新制實施前完成前兩階段預考；與公務機關有合作關係的法人及媒體，則納入第三階段或新制實施後的第一波考試。

民航局指出，當時受限僅有3處術科考場，考官也必須由中科院支援，是否能在新制上路前實施三波預考，並無絕對把握。但目前已新增位於台中市的農委會農藥藥物毒物試驗所1處考場，新北市東南科大、宜蘭大學以及台中教育大學3處考場也在審查中，最快下月就可派上用場，且已有14名考官通過測試並開始接受派遣，在場地增加、考官人力也相對充裕下，預考進度可望提前達成。

民航局統計，目前已有268人通過學科考試，其中90人已經通過術科測驗，預計本月底前，第一階段預考可望全數完成，同時也會完成第二波的種子考官測驗。民航局近日將開始通知接受第二波預考的機關與人員，預計月底第一階段預考結束後，就會展開第二階段預考，順利的話，可在一個月內完成。

第二階段預考開始後，民航局表示，就會開始進行第三階段相關調查，初步規劃，第三階段將以與政府機關有合作關係的法人及媒體為預考對象，調查過程，民航局也會要求可參與預考的相關單位先排定接受考試人員的優先順序，順利的話，希望能在12月下旬或明年1月初辦理第三階段預考。

由於新制實施在即，各方配合腳步也逐步收攏中。民航局表示，目前已經有19個縣市提供部分圖資，民航局會加快腳步與各地政府聯繫，趕在上路前建立完整圖資，為法令的執行與民眾的操作遵循提供可靠的基礎。

民航局副局長何淑萍、組長林俊良今說明無人機預考進度。記者侯俐安／攝影
民航局副局長何淑萍、組長林俊良今說明無人機預考進度。記者侯俐安／攝影
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