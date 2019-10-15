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640列CT揪心血管狹窄細微病灶 醫師推薦這些人做

2019-10-15 16:48聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

癌症蟬聯37年我國十大死因之首，但心血管疾病致死人數幾乎追上癌症。早期發現、早期治療心血管疾病，可避免憾事。三軍總醫院放射診斷部主任高鴻文指出，過去血管狹窄需以心導管檢查，但屬於侵入性檢查，640列電腦斷層掃描儀問世後，可快速掃描整顆心臟，適用於凝血功能差的冠狀動脈狹窄高風險者。

三總今天舉行「醫學影像中心640列電腦斷層」揭牌啟用典禮，由軍醫局局長陳建同與三軍總醫院蔡建松院長、執行官鄭書孟、副院長鄭澄意及陳正榮等共同揭牌。

心臟疾病為國人十大死因第二名，其中以冠狀動脈疾病占大多數，而鈣化為動脈粥狀硬化早期特徵，一旦鈣化沉積就會使血管阻塞，久而久之便形成冠狀動脈心臟病。有新陳代謝症候群、三高或冠狀動脈疾病家族史者，應透過定期的健康檢查才能常保健康。

高鴻文表示，傳統心導管檢查需切開動脈，將導管放入體內，凝血功能較差者執行危險性較高，640列電腦斷層掃描儀問世後，僅需靜脈注射顯影劑，幾乎不具侵略性。

640列電腦斷層掃描儀一次掃瞄範圍為16公分，僅需0.275秒，在不到一次心跳的時間即可完成掃描，減少因心臟跳動所導致的影像假影，也能降低呼吸對影像造成的干擾，降低輻射劑量、縮短檢查時間，提升細微病灶偵測率。但要價不菲，做一次需自費2萬4千元。

高鴻文建議，凝血功能差的冠狀動脈狹窄高風險者，如年紀大、有糖尿病、高血壓或高血脂病史及心血管狹窄家族史者可優先考慮。進一步強調，640列電腦斷層掃描儀並非萬能，主要為檢查血管狹窄，如心律不整者，若非狹窄造成，即使花大錢也檢查不出病因。應聽從醫師指示，選擇合適檢查。

三軍總醫院近日引進640列電腦斷層掃描器，0.275秒就能360度掃描整顆心臟，...
三軍總醫院近日引進640列電腦斷層掃描器，0.275秒就能360度掃描整顆心臟，在有症狀前揪出心血管狹窄者。圖／三總提供
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癌症心血管疾病健康檢查
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