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出差狂吃水果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

出差吃芒果乾竟讓身體發炎，42歲的公司高階主管王姓男子，每兩個月皆會接受健檢中心抽血檢查，近兩年每次出差返台抽血檢查，卻都發現氧化壓力指數花生四烯酸過氧化物（F2-IsoPs）異常偏高，甚至高於正常值的10倍，王姓男子百思不得其解，抽菸習慣並沒有增加量，飲食也沒有特別改變，經醫療團隊抽絲剝繭才發現是「水果乾」惹禍。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長林美秀說，王姓男子一直以來都有抽菸習慣，若平時有抽菸等不良習慣，氧化壓力指數花生四烯酸過氧化物（F2-IsoPs）數值皆在6到8左右，正常值應在3.35以下，但前年年初，該指數卻異常飆升，同年5月指數也異常提高，今年7月再次發現同樣的狀況。

林美秀表示，王姓男子屏除抽菸，自述沒有其他不良習慣，而三次指數異常，恰好都是他出差期間，進一步細問才發現，他在出差期間熱愛吃芒果乾，一個晚上可以直接吃掉一大包，王姓男子對於醫療團隊告知他，指數飆高的原因指向水果乾一事，起初並不以為然，出差再吃一次，返台後例行性抽血，果然指數又飆升到20以上，再次證實醫療團隊是正確的。

林美秀表示，民眾以為芒果乾或其他水果乾以水果脫水，和真正的水果差不多，其實不然，有許多果乾是食物膠再加上色素、食品添加物組合而成，也因食用過多食品添加物，吃下過多自由基，增加血管收縮、血小板集結，增加血栓、心血管疾病、癌症等風險。

合成水果乾通常也會使用過多的糖，增加胰臟負擔，也增加體內發炎指數。除了避免吃合成水果乾，林美秀表示，吃下過多的膽固醇，也會造成身體氧化壓力指數飆高，建議少吃高普林的海鮮。

專家建議，選用水果乾應注意是否有色素、食品添加物，以免增加身體負擔。本報資料照片
專家建議，選用水果乾應注意是否有色素、食品添加物，以免增加身體負擔。本報資料照片
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芒果健檢
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