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連假增4例腸病毒重症 又見大孩子染病重症

2019-10-15 15:13聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

我國腸病毒疫情連三周下降，但仍不可掉以輕心，目前單周就醫人次仍與夏季疫情最高峰並駕齊驅，衛福部疾管署今更公布，上周再增4例腸病毒併發重症病例，其中又見11歲「高齡」重症個案。籲腸病毒疫情仍處流行期，應加強手部及環境衛生，並落實生病在家休息，以免造成交叉感染。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增4例重症個案分別為北部2歲男童、中部2歲男童、3歲男童及11歲男童，其中3人檢出腸病毒71型、1人檢出克沙奇A4型，且分別併發腦炎或腦脊髓炎。

四人症狀包括發燒、嘔吐、口腔潰瘍、活動力下降、雙腳無力、肌抽躍及意識不清等，經就醫通報，均確診為腸病毒併發重症，所幸所有個案經治療後，病況穩定並皆已出院。

針對本次新增的11歲「高齡」腸病毒重症個案，疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒71型已多年未大流行，多數大小孩或青少年在成長過程中，未曾感染過腸病毒71型，一旦遇到大流行，這些沒有保護力的大孩子就容易感染，甚至演變成重症。

今年49例腸病毒併發重症病例中，4名為超過10歲者，分別年齡為17歲、14歲、11歲及10歲，皆是男生。羅一鈞提醒，5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，但腸病毒流行期超過5歲者也可能出現重症。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計17570人次，較前一周下降7.2%，羅一鈞研判，遇國慶四天連假，醫療院所多休診，上周就醫人次恐低估，目前仍處流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，但腸病毒71型持續於社區活動。

疾管署再次呼籲，腸病毒傳染力強，請加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，且大人小孩皆需落實時常以肥皂洗手至少20秒等正確洗手習慣；家中幼童如感染腸病毒應在家休息，並請留意重症前兆病徵。

我國腸病毒疫情連三周下降，但仍不可掉以輕心，目前單周就醫人次仍與夏季疫情最高峰並...
我國腸病毒疫情連三周下降，但仍不可掉以輕心，目前單周就醫人次仍與夏季疫情最高峰並駕齊驅。記者陳婕翎／攝影
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腸病毒疫情
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