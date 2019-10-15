空品連兩天達一級預警 有七件行為最高可能挨罰500萬

2019-10-15 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



環保署預告訂定「預防空氣品質惡化之空氣汙染行為」草案，未來10月至隔年3月的空氣品質不良期間，若空氣品質預報連續二日以上懸浮微粒或細懸浮微粒濃度達一級預警，從預報隔日起至降為二級預警以下期間，將針對吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗等七大行為予以管制。

環保署表示，檢視現行「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」管制要領，是在空氣品質達嚴重惡化等級（AQI > 200）時，才要求暫停特定汙染作業，較難預防空氣品質惡化情形發生。依據歷年監測數據顯示，我國目前空品不良，主要以細懸浮微粒及臭氧濃度超過空品標準為主，且天候及地形因素易導致汙染物累積。

環保署表示，此次規畫空品不良期間禁止的空氣汙染七大行為，包括吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗，主要是考量上述行為可能導致大量逸散性粒狀汙染物及揮發性有機物排放，對民眾亦有明顯可見汙染或異味等觀感不佳情形。