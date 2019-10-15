親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA中國風暴 湖人詹姆斯：「挺港」推文很危險

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

空品連兩天達一級預警 有七件行為最高可能挨罰500萬

2019-10-15 15:11聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署預告訂定「預防空氣品質惡化之空氣汙染行為」草案，未來10月至隔年3月的空氣品質不良期間，若空氣品質預報連續二日以上懸浮微粒或細懸浮微粒濃度達一級預警，從預報隔日起至降為二級預警以下期間，將針對吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗等七大行為予以管制。

環保署表示，檢視現行「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」管制要領，是在空氣品質達嚴重惡化等級（AQI > 200）時，才要求暫停特定汙染作業，較難預防空氣品質惡化情形發生。依據歷年監測數據顯示，我國目前空品不良，主要以細懸浮微粒及臭氧濃度超過空品標準為主，且天候及地形因素易導致汙染物累積。

環保署表示，此次規畫空品不良期間禁止的空氣汙染七大行為，包括吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗，主要是考量上述行為可能導致大量逸散性粒狀汙染物及揮發性有機物排放，對民眾亦有明顯可見汙染或異味等觀感不佳情形。

根據草案，違反者將依空氣汙染防制法第67條處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，如為工商廠場將處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保署將在空品不良期間，納管吹葉機使用、瀝青混凝土拌合等七大行為。本報資料照片
環保署將在空品不良期間，納管吹葉機使用、瀝青混凝土拌合等七大行為。本報資料照片
分享

空氣品質空氣汙染環保署
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

上海授權展Fresh Taiwan臺灣館主視覺亮相 文策院首創導入AI科技應用

2019-10-15 16:02

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

連假增4例腸病毒重症 又見大孩子染病重症

2019-10-15 15:13

30歲男腦功能損僅靠單字溝通 原來是日本腦炎

2019-10-15 14:46

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

HAPPY GO行善 下載貼圖所得全捐出

2019-10-15 14:37

菜金菜土年年輪迴 種苗控管、登記制成效不彰

2019-10-15 14:36

進口量大增、農民超種 高麗菜爆量衝擊價格

2019-10-15 14:31

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

馬偕穿戴裝置進偏鄉 測心臟數據1分鐘傳下山

2019-10-15 14:25

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

香港外匯教父 用鏡頭記錄少數民族風土人情

2019-10-15 14:22

家總倡議喘息券、互助喘息 優化長照服務

2019-10-15 14:21

糖尿病患預防失智 運動效果佳

2019-10-15 13:54

U值媒／季節限定，台灣欒樹開花！

2019-10-15 12:48

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

互助讓彼此喘息！家總徵40個照顧家庭一同試看看

2019-10-15 12:36

高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

台大醫研發App 術後傷口追蹤拍照就行

2019-10-15 12:14

老公晾內褲意外開發「隱藏版掛法」？網驚呆：原來以前都曬錯

2019-10-15 12:00

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

新北空氣品質多處亮黃燈 明後天可望改善

2019-10-15 11:32

增加服務量能 家總提「互助喘息」與「喘息券」

2019-10-15 11:32

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

防治心臟疾病 馬偕在尖石鄉推穿戴裝置遠距篩檢

2019-10-15 11:16

《返校》：台灣影劇中的白色恐怖與轉型正義

2019-10-15 10:46

【食力】洋蔥切過後小心久放變苦！苦味的來源其實是因為這個化合物

2019-10-15 09:19

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

健康你我他／最好重陽禮 幫偏遠醫療出力

2019-10-15 00:01

失智照護新法 讓患者更有尊嚴

2019-10-15 00:01

從治療到科技防疫 余幸司用創新決勝負

2019-10-15 00:01

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55
看更多

熱門文章

SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」

2019-10-14 19:44

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明 名醫籲勿信

2019-10-14 19:30

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

每日星座運勢／金牛信心滿滿運勢佳　戀情急速加溫

2019-10-15 00:00

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

華航暫時停售免稅菸 關務署回應了

2019-10-14 20:57

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

影／看「蠶寶寶」孵化不稀奇 他拍下「蟬寶寶」孵化

2019-10-14 19:33

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找

2019-10-14 17:16

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

清水岩寺後步道 再現水鹿蹤跡

2019-10-14 23:27

台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13

宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

黑色旋風席捲全家！闇黑系「叉燒包」吸睛度百分百

2019-10-14 16:56

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55

小7玩食趣！「白白日記」杯緣子萌翻全場

2019-10-14 17:41

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58

Max & Co.名牌包只賣2千！禮客周年慶滿額再抽郵輪遊

2019-10-14 18:34

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top