30歲男腦功能損 僅靠單字溝通 原來是日本腦炎

2019-10-15 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



衛福部疾病管制署今公布，國內增1例日本腦炎確定病例，為雲林縣虎尾鎮30多歲男性，是雲林虎尾今年首例個案。該男即使已就醫治療三周，但其口語表達能力受損，僅能單字發音，仍接受復健。疾管署籲，雖目前已過流行期，但往年9月仍有零星個案，民眾不可掉以輕心。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案近期無國外旅遊史，於9月21日出現發燒症狀而就醫，因持續高燒及精神狀況差，於23日再次就醫並收治住院，其後出現意識不清症狀，經通報二採檢驗確診。

目前個案住院治療中，同住者無疑似症狀。由於個案住家附近有水稻田及養牛的畜牧場等高風險場所，且未發現該男有日本腦炎疫苗接種紀錄，衛生單位目前已針對個案住家、工作周邊進行捕蚊燈懸掛措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

國內今年截至目前共21例，含2例死亡，分別為高雄市5例、桃園市4例、台中市3例，嘉義市、屏東縣及彰化縣各2例、嘉義縣、新竹縣及雲林縣各1例。2015至2018年全國同期病例數分別為29、23、25及36例；往年9月仍有零星個案出現，民眾不可掉以輕心。

林詠青說，國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。